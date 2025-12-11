Sprzęt

Ayaneo Pocket Play to duchowy następca Xperii Play

Nadchodzi smartfon dla prawdziwych graczy i w końcu zaczyna mieć to sens.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
11 GRU 2025
0
Xperia Play była świetnym smartfonem, który nie miał szans na sukces. W dużej mierze z winy Sony, które nie chciało dołączyć go do grona urządzeń z serii PlayStation, ani tym bardziej zadbać o bibliotekę gier. Z drugiej samo urządzenie trudno nazwać wybitnym. Dość ciemny ekran, skrzypiąca obudowa i słaba wydajność nawet w porównaniu z innymi telefonami z tamtego okresu podważały sensowność zakupu tego urządzenia, które na domiar złego było... zbyt drogie. To chyba po prostu nie był najlepszy czas na gamingowe smartfony. A jak jest teraz?

Ayaneo Pocket Play

To właśnie chce sprawdzić Ayaneo ze swoim modelem Pocket Play. Porównanie do Xperii Play nie jest tu wcale na wyrost. Tu tez mamy slider z kontrolerem wysuwanym od dłuższej krawędzi urządzenia. I tak samo, jak w produkcie Sony-Ericssona znajdziemy tu czterokierunkowy d-pad, cztery przyciski akcji i dwa analogi będące wydzielonymi polami dotykowymi. Te znajdują się w lekkich wgłębieniach. Dzięki temu mają być łatwo rozpoznawalne przez nasze kciuki. 

Całość rzecz jasna ma działać pod kontrolą Androida. Na renderach widzimy, że wyspa aparatów będzie dość płaska w przeciwieństwie do samego urządzenia: szykuje się nam naprawdę potężny kloc, co nie każdemu będzie odpowiadało. Z drugiej strony to wygodniejsze, niż noszenie pada ze sobą. Z jeszcze trzeciej, dołączane kontrolery do smartfonów niemal na pewno są znacznie wygodniejsze, niż to, co widzimy na powyższym nagraniu. 

Warto przy tym dodać, że dyrektor generalny firmy, Arthur Zhang przyznał, że nie będzie to najwydajniejszy smartfon na rynku. I chociaż cena i specyfikacja urządzenia nie są znane, to taka deklaracja sugeruje, że możemy dostać urządzenie wycenione stosunkowo rozsądnie. Na koniec warto dorzucić jeszcze jedną ciekawostkę: otóż możecie się zastanawiać, dlaczego firmy tak długo zwlekały z powtórzeniem konstrukcji znanej z Xperii Play: to proste. Dopiero teraz, czyli w 2025 roku wygasły patenty Sony na ekran rozkładany w ten sposób. 

 

telepolis
Zródła zdjęć: Ayaneo