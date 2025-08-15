Afrykanie zupełnie przejmą Pyszne.pl. Unia jest z tym OK

Kto kupi międzynarodowego dostawcę posiłków i zakupów?

Prosus, globalny gigant technologiczny będący częścią południowoafrykańskiej grupy Naspers, uzyskał formalną zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie firmy Just Eat Takeaway.com (JET). Decyzja ta wyznacza nowy kierunek na europejskim rynku dostaw jedzenia, choć odbywa się pod konkretnym warunkiem mającym na celu ochronę zdrowej konkurencji w branży.

W lutym Prosus złożył ofertę wartą ponad cztery miliardy euro na przejęcie Just Eat Takeaway.com, jednego z liderów rynku dostaw posiłków online. Teraz, uzyskawszy ostateczną aprobatę regulatora unijnego, transakcja może zostać sfinalizowana szybciej, niż pierwotnie zakładano.

Jest jedno „ale”

Nie obyło się jednak bez warunków. Komisja Europejska nakazała Prosusowi oraz jego spółce-matce, Naspers, znacząco zmniejszyć udział w Delivery Hero – innym globalnym graczu w segmencie dostaw jedzenia online. Udział ten musi spaść z obecnych 27,4% do poniżej 10% w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Dodatkowo, zarówno Prosus, jak i Naspers nie mogą już nominować swoich przedstawicieli do żadnych organów zarządzających Delivery Hero.

Decyzja unijnych władz wynika z obaw o nadmierną koncentrację rynku oraz ewentualne zmowy między czołowymi firmami. Komisja wyraźnie zaznaczyła, że jej priorytetem jest zapewnienie efektywnej konkurencji i ochrony interesów konsumentów. Przypomina o tym niedawny przypadek, gdy Delivery Hero oraz Glovo zostali ukarani za zmowę cenową, mimo formalnej rywalizacji.