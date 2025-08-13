Ten hit miał premierę kinową 35 dni temu. Teraz trafi do streamingu
"Superman" to film który miał zmiażdżyć wszystkie inne letnie premiery. I tak się stało - po zarobieniu 579 milionów dolarów na świecie pędzi po więcej. Ten największy hit lata wkrótce będzie można obejrzeć w domowym zaciszu. Amerykanie dostaną go najszybciej.
"Superman" szybki jak nigdy dotąd
To już oficjalna informacja. Najnowszy film o Supermanie z 2025 roku pędzi do dystrybucji wideo z prędkością meteorytu. Reebot "Człowieka ze stali" w reżyserii Jamesa Gunna zadebiutuje na małych ekranach w USA i to prędzej niż spekulowano. Premiera nastąpi nieco miesiąc po tym jak Superman trafił do kin 11 lipca (9 lipca odbyły się przedpremierowe pokazy).
Wyjaśniła się data premiery na VOD. W komunikacie prasowym Warner Bros studio, ujawniło, że "Supermana" będzie można obejrzeć w wersji cyfrowej już 15 sierpnia 2025, narazie w Ameryce Północnej. Oznacza to, że będzie można wykupić dostęp na Apple TV, Amazon Prime Video, Fandango at Home i u innych sprzedawców. 4K UHD, Blu-ray i DVD pojawią się 23 września.
Superman trafi do waszych domów już w ten piątek, 15.08. Już teraz można go zamówić w przedsprzedaży. Albo obejrzeć póki jest w kinach!
"Superman" z wynikiem na Rotten Tomatoes na poziomie 83% wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem i dobrymi opiniami. Oglądany w domu wciąż może przynosić spore zyski.