Telewizja i VoD

Ten hit miał premierę kinową 35 dni temu. Teraz trafi do streamingu

"Superman" to film który miał zmiażdżyć wszystkie inne letnie premiery. I tak się stało - po zarobieniu 579 milionów dolarów na świecie pędzi po więcej. Ten największy hit lata wkrótce będzie można obejrzeć w domowym zaciszu. Amerykanie dostaną go najszybciej. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten hit miał premierę kinową 35 dni temu. Teraz trafi do streamingu

"Superman" szybki jak nigdy dotąd

To już oficjalna informacja. Najnowszy film o Supermanie z 2025 roku pędzi do dystrybucji wideo z prędkością meteorytu. Reebot "Człowieka ze stali" w reżyserii Jamesa Gunna zadebiutuje na małych ekranach w USA i to prędzej niż spekulowano. Premiera nastąpi nieco miesiąc po tym jak Superman trafił do kin 11 lipca (9 lipca odbyły się przedpremierowe pokazy).

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyjaśniła się data premiery na VOD. W komunikacie prasowym Warner Bros studio, ujawniło, że "Supermana" będzie można obejrzeć w wersji cyfrowej już 15 sierpnia 2025, narazie w Ameryce Północnej. Oznacza to, że będzie można wykupić dostęp na Apple TV, Amazon Prime Video, Fandango at Home i u innych sprzedawców. 4K UHD, Blu-ray i DVD pojawią się 23 września. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Projektor EXTRALINK Smart Life Vision Pro Full HD (1920 x 1080), 450 ANSI lumen, Wi-Fi
Projektor EXTRALINK Smart Life Vision Pro Full HD (1920 x 1080), 450 ANSI lumen, Wi-Fi
0 zł
549 zł - najniższa cena
Kup teraz 549 zł
Ekran projekcyjny EPSON ELPSC36
Ekran projekcyjny EPSON ELPSC36
0 zł
5299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299.99 zł
Projektor ACER Aopen QH15s HD (1280 x 720), 180 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
Projektor ACER Aopen QH15s HD (1280 x 720), 180 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Advertisement

Superman trafi do waszych domów już w ten piątek, 15.08. Już teraz można go zamówić w przedsprzedaży. Albo obejrzeć póki jest w kinach!

- napisał James Gunn na swoim profilu X.

"Superman" z wynikiem na Rotten Tomatoes na poziomie 83% wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem i dobrymi opiniami. Oglądany w domu wciąż może przynosić spore zyski. 

Image
telepolis
Superman kto zagra nowego Supermana lepsza jakość streamingu superman zwiastun
Zródła zdjęć: Warner Bros
Źródła tekstu: Men's Journal