Ten hit miał premierę kinową 35 dni temu. Teraz trafi do streamingu

"Superman" szybki jak nigdy dotąd

To już oficjalna informacja. Najnowszy film o Supermanie z 2025 roku pędzi do dystrybucji wideo z prędkością meteorytu. Reebot "Człowieka ze stali" w reżyserii Jamesa Gunna zadebiutuje na małych ekranach w USA i to prędzej niż spekulowano. Premiera nastąpi nieco miesiąc po tym jak Superman trafił do kin 11 lipca (9 lipca odbyły się przedpremierowe pokazy).

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyjaśniła się data premiery na VOD. W komunikacie prasowym Warner Bros studio, ujawniło, że "Supermana" będzie można obejrzeć w wersji cyfrowej już 15 sierpnia 2025, narazie w Ameryce Północnej. Oznacza to, że będzie można wykupić dostęp na Apple TV, Amazon Prime Video, Fandango at Home i u innych sprzedawców. 4K UHD, Blu-ray i DVD pojawią się 23 września.

Superman trafi do waszych domów już w ten piątek, 15.08. Już teraz można go zamówić w przedsprzedaży. Albo obejrzeć póki jest w kinach! - napisał James Gunn na swoim profilu X.