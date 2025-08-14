Bank z pilnym komunikatem. Twoja karta może być zagrożona

Bank Millenium apeluje o zachowanie czujności

Bank przypomina po raz kolejny o tym, jak łatwo teraz się dać nabić w butelkę. Wystarczy jeden telefon. Oszust może do każdego z nas zadzwonić i twierdzić, że jest pracownikiem banku. Spokojnym głosem informuje nas o tym, że ktoś niepożądany włamał się na nasze konto bankowe i namawia, aby temu zaradzić. Najczęściej proponuje "zabezpieczenie" naszego konta. I tu tkwi cały haczyk. Niestety, jak wynika z policyjnych danych, bardzo łatwo go połknąć.