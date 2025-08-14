Bank z pilnym komunikatem. Twoja karta może być zagrożona
Kolejny bank wydał komunikat związany z bezpieczeństwem swoich klientów. Warto się z nim zapoznać, zważywszy na to, że ostatnio oszuści nasilili swoje działania i atakują z coraz większą częstotliwością oraz zaangażowaniem.
Bank Millenium apeluje o zachowanie czujności
Przestępcy zmienili swój sposób działania - tym razem mogą próbować wyłudzić od ciebie gotówkę, a nawet plastikową kartę płatniczą.
Bank przypomina po raz kolejny o tym, jak łatwo teraz się dać nabić w butelkę. Wystarczy jeden telefon. Oszust może do każdego z nas zadzwonić i twierdzić, że jest pracownikiem banku. Spokojnym głosem informuje nas o tym, że ktoś niepożądany włamał się na nasze konto bankowe i namawia, aby temu zaradzić. Najczęściej proponuje "zabezpieczenie" naszego konta. I tu tkwi cały haczyk. Niestety, jak wynika z policyjnych danych, bardzo łatwo go połknąć.
Bank Millenium ostrzega swoich klientów, ale nie tylko
Oszust ani trochę się nie patyczkuje, ale wprost namawia nas do:
- Przekazania karty płatniczej wraz z PIN-em bezpośrednio osobie, która podaje się za rzekomego pracownika banku. Może to być także ktoś w rodzaju pośrednika, np. kierowca Ubera.
- Samodzielnej wypłaty gotówki w bankomacie i przekazanie go oszustowi. Po dokonaniu wypłaty, jesteśmy proszeni o wpłatę pieniędzy (najczęściej za pomocą BLIK-a) na wskazane konto bankowe. Jak się można domyślić, nie jest to żadne bezpieczne konto bankowe, ale konto oszusta, który w ten sposób nas okrada z oszczędności.
Bank przypomina o zachowaniu czujności i nie podawaniu przez telefon żadnych danych, haseł oraz PIN-ów. Nie należy także wypłacać żadnej gotówki ani wykonywać przelewów na nieznane konta, nawet jeśli polecenie wyda rzekomy pracownik banku, albo policjant. Bank nigdy nie prosi o takie rzeczy przez telefon.