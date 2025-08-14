PKO BP może zepsuć ci długi weekend. To musisz wiedzieć
Nikt nie lubi czytać komunikatów o przerwach techniczych, a tym bardziej tych w bankach. Ale każdy przyzna, że o wszelkich utrudnieniach warto jednak wiedzieć z wyprzedzeniem, aby nie popsuć sobie weekendu, tym bardziej tego długiego.
PKO Bank Polski zaplanował przerwę
PKO BP zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem komunikuje trudności, które mogą spotkać jego klientów. I tak jest także i tym razem. Bank na swojej oficjalnej stronie wydał właśnie komunikat:
16 sierpnia, w godzinach od 00:30 do 6:00 nastąpi przerwa w działaniu aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych. Jeśli możesz, zrób ważne transakcje wcześniej.
Oznacza to, że już w najbliższą sobotę, 16 sierpnia 2025, spotkają nas utrudnienia z działaniu aplikacji bankowej oraz możemy mieć problemy z płatnościami w internecie.
Bank uprzedza, że nie skorzystamy wówczas z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes. Problemy z działaniem dotkną także serwis i aplikację PKO Junior.
Jeśli chodzi o aplikację IKO to owszem, wypłacimy pieniądze z bankomatu, a także zapłacimy w sklepach stacjonarnych i internetowych, ale będzie to możliwie jedynie za pośrednictwem BLIK-a. Pozostałe funkcje będą w tym czasie niedostępne.
Nie zadziała także aplikacja iPKO biznes, ani także funkcja otwartej bankowości (Open Banking). Nie zapłacimy także w internecie za pomocą "Płacę z iPKO".
Ale dobrą wiadomością jest to, że wszystkie karty będą działały poprawnie w bankomatach, internecie oraz sklepach stacjonarnych. Jedynie na co uczula bank, to mogą nastąpić trudności w transakcjach na duże kwoty kartami kredytowymi.