PKO BP może zepsuć ci długi weekend. To musisz wiedzieć

PKO Bank Polski zaplanował przerwę

PKO BP zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem komunikuje trudności, które mogą spotkać jego klientów. I tak jest także i tym razem. Bank na swojej oficjalnej stronie wydał właśnie komunikat:

16 sierpnia, w godzinach od 00:30 do 6:00 nastąpi przerwa w działaniu aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych. Jeśli możesz, zrób ważne transakcje wcześniej. - czytamy na stronie banku.

Oznacza to, że już w najbliższą sobotę, 16 sierpnia 2025, spotkają nas utrudnienia z działaniu aplikacji bankowej oraz możemy mieć problemy z płatnościami w internecie.

Bank uprzedza, że nie skorzystamy wówczas z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, iPKO biznes. Problemy z działaniem dotkną także serwis i aplikację PKO Junior.

Jeśli chodzi o aplikację IKO to owszem, wypłacimy pieniądze z bankomatu, a także zapłacimy w sklepach stacjonarnych i internetowych, ale będzie to możliwie jedynie za pośrednictwem BLIK-a. Pozostałe funkcje będą w tym czasie niedostępne.

Nie zadziała także aplikacja iPKO biznes, ani także funkcja otwartej bankowości (Open Banking). Nie zapłacimy także w internecie za pomocą "Płacę z iPKO".