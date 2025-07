FIFA Club World Cup 2025 – sportowe emocje bez wychodzenia z domu

Tegoroczne rozgrywki są wyjątkowe: po raz pierwszy w ich historii o miano najlepszego klubu świata zmierzą się aż 32 drużyny z sześciu kontynentów, reprezentujące najwyższy poziom futbolu. Turniej rozegrany zostanie w Stanach Zjednoczonych, a jego format przypomina mistrzostwa świata FIFA – z fazą grupową i pucharową. Dla kibiców oznacza to miesiąc intensywnych emocji na najwyższym poziomie i starć legendarnych zwycięzców Ligi Mistrzów UEFA, Copa Libertadores, Azjatyckiej Ligi Mistrzów i wielu innych rozgrywek kontynentalnych. To też doskonała okazja, by doświadczyć ich jak najpełniej.

Dalsza część tekstu pod wideo

System VIDAA -Twój dom, twój stadion

Hisense, oficjalny sponsor FIFA Club World Cup 2025, zaprasza kibiców do wspólnego świętowania, w jakości, która dorównuje temu, co będzie dziać się na murawie. W centrum tej technologicznej rewolucji stoi system VIDAA dostępny w telewizorach Hisense. To intuicyjna i szybka platforma Smart TV, która zapewnia przejrzysty interfejs, wygodną nawigację oraz natychmiastowy dostęp do najpopularniejszych aplikacji VOD. Użytkownicy mogą korzystać z serwisów takich jak YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Rakuten, CDA, TVP VOD czy Polsat Box – wszystko z poziomu jednego pilota i połączenia z Wi-Fi.

Transmisja Klubowych Mistrzostw Świata przez VIDAA wnosi nową jakość do doświadczania relacji sportowej. Użytkownicy otrzymają dostęp do zaawansowanych analityk przed- i pomeczowych. Będą mogli poznać skład drużyn, statystyki poszczególnych zawodników, bilans dotychczasowych zmagań. Emisji każdego meczu będą towarzyszyć dane analityczne wizualizujące obecnej sytuacji na boisku. Powtórki, materiały dodatkowe i zza kulis – kompendium wiedzy i emocji wokół turnieju dostępne z poziomu telewizora. To gratka nie tylko dla kibiców, ale również tych, którzy zawodowo zajmują się futbolową analityką.

Widzowie z całego świata będą też mogli dla zabawy typować mecze, rywalizować i wspinać się w rankingu – zdobywając punkty za trafne predykcje i porównywać swój wynik do graczy z całego świata lub kraju. I to wszystko tylko z użyciem pilota do telewizora! W czasie FIFA Club World Cup 2025, Hisense z systemem VIDAA to idealny towarzysz fanatyków piłki nożnej – umożliwia pełne zanurzenie w atmosferze turnieju, a wszystko to z pozycji wygodnego, domowego fotela.

Hisense – partner sportu światowego formatu

Hisense to nie tylko innowacyjne technologie, lecz także aktywne zaangażowanie w świat sportu na najwyższym poziomie. To globalny sponsor, między innymi Oficjalny Partner Klubowych Mistrzostw Świata FIFA 2025, Główny Sponsor reprezentacyjnych rozgrywek UEFA, na przykład UEFA EURO 2024, a także Ligi Narodów oraz Oficjalny Sponsor Mistrzostw Świata FIFA Katar 2022.