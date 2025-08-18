Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ szykuje się do premiery. Jest kilka nowości

Dostępne w sprzedaży telefony z serii Redmi Note 14 Pro to jedne z ciekawszych propozycji z segmentu do 1500 zł i 1800 zł, jednak wkrótce zastąpi je nowsza generacja. Choć plotki o serii Redmi Note 15 Pro krążą już od jakiegoś czasu, dopiero teraz firma Xiaomi ostatecznie potwierdziła premierę nowej serii. Na początek będą to Redmi Note 15 Pro i Note 15 Pro+, choć niewykluczone, że cała linia obejmie jeszcze inne modele, np. Note 15.

Seria Redmi Note 15 Pro zadebiutuje już 21 sierpnia na rynku chińskim. Jak się przechwala Xiaomi, topowy model z tej linii, czyli Note 15 Pro+, nie jest jedynie kolejnym numerkiem w portfolio, ale ma przynieść kilka innowacji dotąd zarezerwowanych dla wyższej półki.

Xiaomi podkreśla, że Redmi Note 15 Pro+ to pierwszy smartfon tej marki z lekko zakrzywionym na wszystkich krawędziach wyświetlaczem i identycznie wyprofilowanym tyłem. Takie zestawienie ma przynieść flagowy wygląd, za którym pójdzie zwiększona wytrzymałość, osiągniętą dzięki zaawansowanym technikom obróbki szkła oraz nowej konstrukcji obudowy. Z przodu zastosowano wzmocnione szkło Crystal Glass, a z tyłu – wytrzymały kompozyt z włókna szklanego, który ma być odporny na upadki oraz zginanie. Producenci przechwala się, że konstrukcja przeszła test upadków z wysokości 2 metrów na granitową podłogę… aż 50 razy z rzędu. Całość ma zapewnić pyło- i wodoszczelność na poziomie IP69.

Na grafikach i zdjęciach prezentujących serię Redmi Note 15 Pro widać dość dobrze już znaną stylistykę z dużą, zaokrągloną wyspą aparatów. Z doniesień wynika, że Redmi Note 15 Pro+ ma zakrzywiony ekran OLED o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Pod maską znaleźć ma się nowy układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 – w testach Geekbench 6 model identyfikowany jako Note 15 Pro+ osiągnął 1228 punktów w jednowątkowym teście oraz 3230 pkt w wielowątkowym, co daje niewielki wzrost wydajności względem poprzednika z Gen 3. Maksymalna konfiguracja pamięci RAM to 16 GB.

Co ciekawe, Note 15 Pro+ ma być pierwszym urządzeniem Redmi z systemem komunikacji satelitarnej Beidou, umożliwiającym wysyłanie wiadomości poza zasięgiem sieci komórkowych. Z tej funkcji skorzystają jednak tylko mieszkańcy Chin. Sekcję foto tworzy główny aparat 50 Mpix z OIS, a do tego dojdzie jednostka o tej samej rozdzielczości, ale współpracująca z teleobiektywem oraz 8 Mpix z szerokim kątem. Ciekawie zapowiada się też akumulator o pojemności 7000 mAh z ładowaniem 90 W.