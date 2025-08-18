T-Mobile zmienia zasady. Z GB skorzystasz w routerze
T-Mobile poluzuje zasady wykorzystania gigabajtów w usłudze „Rok Internetu”. W nowym regulaminie nie znajdzie się zastrzeżenie, że z pokaźnych paczek GB można korzystać tylko w smartfonach.
T-Mobile chętnie rozdaje duże pakiety gigabajtów, a najwięcej można skorzystać w ofercie „Rok Internetu” dla użytkowników na kartę, gdzie od jakiegoś czasu dostępny jest plan GO! XL i możliwość zgromadzenia nawet 9999 GB na rok. Niestety, w tej i innych podobnych ofertach operator stawia poważne ograniczenie – są z niej wykluczone modemy i routery, a pakiety mogą być wykorzystywane wyłącznie na telefonach. Powodem jest obawa o przeciążenie sieci. W praktyce trudno wykorzystać tak duże ilości danych na samym tylko smartfonie. To się jednak wkrótce zmieni.
Magentowy operator zapowiedział dziś w komunikacie, że 21 września 2025 r. wprowadzi zmianę w usłudze „Rok Internetu” w T-Mobile na kartę, usuwając z regulaminu niekorzystny zapis. Będzie można korzystać z routerów i modemów.
Zmiana polega na usunięciu z regulaminu usługi „Rok Internetu” postanowienia: „Z Oferty możesz skorzystać w telefonach, smartfonach i innych urządzeniach niebędących modemami ani routerami. Bonus nie działa w modemach i routerach. Modemy i routery to urządzenia przeznaczone do dystrybucji sygnału internetowego do innych urządzeń, niezdolne do (a) samodzielnej obsługi połączeń głosowych i (b) samodzielnego przeglądania stron internetowych. Ograniczenie to ma na celu zapobieżenie grożącym przeciążeniom Sieci”
Nowe zasady obejmą wszystkich użytkowników T-Mobile na kartę, którzy 20 września 2025 r. będą mieli aktywną usługę „Rok Internetu”. Operator podkreśla, że to zmiana na korzyść klientów, dodając jednak z obowiązku, że w przypadku braku akceptacji zapowiadanych zmian, użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia wejścia tych zmian w życie.