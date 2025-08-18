T-Mobile zmienia zasady. Z GB skorzystasz w routerze

T-Mobile chętnie rozdaje duże pakiety gigabajtów, a najwięcej można skorzystać w ofercie „Rok Internetu” dla użytkowników na kartę, gdzie od jakiegoś czasu dostępny jest plan GO! XL i możliwość zgromadzenia nawet 9999 GB na rok. Niestety, w tej i innych podobnych ofertach operator stawia poważne ograniczenie – są z niej wykluczone modemy i routery, a pakiety mogą być wykorzystywane wyłącznie na telefonach. Powodem jest obawa o przeciążenie sieci. W praktyce trudno wykorzystać tak duże ilości danych na samym tylko smartfonie. To się jednak wkrótce zmieni.