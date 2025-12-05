T-Mobile: od dziś nowy prezent. Skorzystasz też w Heyah
Jutro mikołajki i tej okazji T-Mobile już teraz przygotował nową promocję. Od dziś można zyskać dodatkowe środki po doładowaniu konta w T-Mobile na Kartę i Heyah na Kartę.
T-Mobile uruchomił mikołajkową promocję „20% więcej za doładowanie na Mikołajki” dla użytkowników oferty na kartę w taryfie GO!, w której za doładowanie w aplikacji Mój T-Mobile można dostać 20% ekstra środków. Taka sama promocja obowiązuje także w Heyah na Kartę. Akcja rusza od dziś, 5 grudnia, a operator nie określił daty jej końca.
Promocja dotyczy tylko użytkowników T-Mobile na kartę w taryfie GO! oraz Dniówka w Heyah na kartę i obejmuje wyłącznie doładowania wykonane w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile lub Moja Heyah. Bonus wynosi 20% wartości doładowania i jest doliczany jako dodatkowe środki na koncie głównym.
To idealna okazja, by cieszyć się szybkim internetem w najlepszej magentowej sieci 5G Bardziej – zyskując dodatkowe środki, które można wykorzystać na usługi
Aby otrzymać bonus, trzeba zasilić konto kwotą co najmniej 35 zł w okresie obowiązywania oferty. Dodatkowe środki trafiają na konto w ciągu maksymalnie 24 godzin od doładowania, a jeśli klient w momencie zasilenia korzysta z roamingu – w ciągu maksymalnie 14 dni. Z promocji można skorzystać tylko raz na danym numerze. O przyznaniu bonusu użytkownik jest informowany wiadomością SMS.
Bonusowa kwota sumuje się ze środkami już znajdującymi się na koncie i tworzą jedną wspólną pulę. Dodatkowe 20% nie przedłuża okresu ważności konta i nie jest brane pod uwagę przy naliczaniu gigabajtów z ofert „GB po doładowaniu” w T-Mobile na kartę oraz „Gigabajty od Heyah” w Heyah na kartę. Z bonusu można korzystać tylko wtedy, gdy konto jest ważne na połączenia wychodzące.
By włączyć dodatkowe środki, nie trzeba nic aktywować – bonus nalicza się automatycznie po spełnieniu warunków promocji. Status przyznanych środków można sprawdzić w aplikacji Mój T-Mobile lu Moja Heyah w sekcji stanu konta, kodem *101# (w Heyah także *108#) lub dzwoniąc pod bezpłatny numer *9898.
Szczegóły w regulaminach: T-Mobile na Kartę i Heyah na Kartę.