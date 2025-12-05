Szambo wybiło. Startup AI rozbierał kobiety i nieletnich

DreamX sam siebie przedstawia jako niewinny startup do tworzenia zmodyfikowanych grafik przez AI. Należą do niego serwisy MagicEdit i DeamPal. Okazało się jednak, że firma nie zabezpieczyła swojej bazy danych, w której znajdowało się ponad milion zdjęć i grafik. Odkrył to badacz bezpieczeństwa Jeremiah Fowler. Jednak to nie sam poziom zabezpieczeń jest tu głównym problemem. Ten jedynie otworzył puszkę Pandory, czy jak kto woli, sprawił, że szambo wybiło.

Okazało się, że znaczna większość grafik to wygenerowane nagie, lub erotyczne obrazy. Co jeszcze bardziej obrzydliwe, sporą część tych treści przedstawiała osoby nieletnie. Jeśli zaś chodzi o nieerotyczne grafiki, to te były wsadami ze zdjęć osób, które były rozbierane przez AI.