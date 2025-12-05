ASUS ROG Xbox Ally dzięki tej promocji w końcu się opłaca
ASUS ROG Xbox Ally to konsola, która ma wiele zalet ukrytych pod jedną wadą: zbyt wysoką ceną. Jednak w dzisiejszej promocji wszystko się zmienia.
ASUS ROG Xbox Ally to konsola z Windowsem 11 ze zmodyfikowaną nakładką systemową. Jej największym problemem jest jednak to, że pod względem wydajności nie oferuje tyle, aby cena 2600 zł była do usprawiedliwienia. Jednak dziś możecie ją kupić zajedyne 1949 zł.
ASUS ROG Xbox Ally
Pomiędzy dwiema połówkami kontrolera wzorowanego na tych z Xboxa, dostajemy 7-calowy ekran Full HD o odświeżaniu 120 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast AMD Ryzen Z2 A wspierany przez 16 GB RAM DDR5. Gry zmieścimy natomiast na 512 GB pamięci. Całość waży 670 gramów, a bateria, zależnie od tytułu pozwala na od kilku godzin do kilkudziesięciu minut zabawy.
Obecność Windowsa na pokładzie sprawia, że uruchomimy wszystkie gry z tej platformy bez większych problemów — a przynajmniej w teorii, ponieważ wciąż zdarzają się przypadki problemów z kompatybilnością. Mimo to jeśli ktoś nie trzyma swojej biblioteki na Steam, to pod względem instalacji gier ASUS ROG Xbox Ally może się okazać wygodniejszy od takiego Lenovo Legion Go S ze SteamOS, który jest jego największym konkurentem cenowym. Natomiast dziś bez wątpienia ASUS go deklasuje pod tym względem.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.