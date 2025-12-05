Sprzęt

ASUS ROG Xbox Ally dzięki tej promocji w końcu się opłaca

ASUS ROG Xbox Ally to konsola, która ma wiele zalet ukrytych pod jedną wadą: zbyt wysoką ceną. Jednak w dzisiejszej promocji wszystko się zmienia.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
ASUS ROG Xbox Ally dzięki tej promocji w końcu się opłaca

ASUS ROG Xbox Ally to konsola z Windowsem 11 ze zmodyfikowaną nakładką systemową. Jej największym problemem jest jednak to, że pod względem wydajności nie oferuje tyle, aby cena 2600 zł była do usprawiedliwienia. Jednak dziś możecie ją kupić zajedyne 1949 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo
ASUS ROG Xbox Ally Dla fanów Windowsa i mobilności

ASUS ROG Xbox Ally

Pomiędzy dwiema połówkami kontrolera wzorowanego na tych z Xboxa, dostajemy 7-calowy ekran Full HD o odświeżaniu 120 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast AMD Ryzen Z2 A wspierany przez 16 GB RAM DDR5. Gry zmieścimy natomiast na 512 GB pamięci. Całość waży 670 gramów, a bateria, zależnie od tytułu pozwala na od kilku godzin do kilkudziesięciu minut zabawy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola ACER Nitro Blaze 7 Czarny
Konsola ACER Nitro Blaze 7 Czarny
0 zł
3499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499.99 zł
Konsola AYANEO 3 OLED Ryzen 7 16/512GB 144Hz Czarny
Konsola AYANEO 3 OLED Ryzen 7 16/512GB 144Hz Czarny
0 zł
3699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699.99 zł
Konsola przenośna VALVE Steam Deck Oled 512 GB
Konsola przenośna VALVE Steam Deck Oled 512 GB
0 zł
2949 zł - najniższa cena
Kup teraz 2949 zł
Advertisement

Obecność Windowsa na pokładzie sprawia, że uruchomimy wszystkie gry z tej platformy bez większych problemów — a przynajmniej w teorii, ponieważ wciąż zdarzają się przypadki problemów z kompatybilnością. Mimo to jeśli ktoś nie trzyma swojej biblioteki na Steam, to pod względem instalacji gier ASUS ROG Xbox Ally może się okazać wygodniejszy od takiego Lenovo Legion Go S ze SteamOS, który jest jego największym konkurentem cenowym. Natomiast dziś bez wątpienia ASUS go deklasuje pod tym względem.

ASUS ROG Xbox Ally Dla fanów Windowsa i mobilności

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
Asus gaming konsole Xbox Asus rog xbox ally
Zródła zdjęć: ASUS