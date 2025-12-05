Szwecja mówi dość droniarzom. Za łamanie przepisów pójdą siedzieć

Nowy rok przyniesie szwedzkim droniarzom zupełnie nowe wyzwania. Operatorzy maszyn, którzy nie zarejestrują swojej działalności, a mimo to czerpią zyski z latania dronami, narażą się na wysoką grzywnę, lub pozbawienie wolności do 6 miesięcy. To samo tyczy się osób, które latają dronami tylko na własne potrzeby, ale nie dysponują stosowną licencją.

Dalsza część tekstu pod wideo

Więzienie za drony w Szwecji

To jednak nie koniec. Osoby, które złamią przepisy ruchu lotniczego, będą mogły podziwiać świat zza krat nawet przed dwa lata. Mowa tu zarówno o wlatywaniu na tereny, gdzie znajdują się obiekty chronione, jak i o lataniu na nielegalnych w danej strefie wysokościach.

Stąd tak drastyczne kroki? Otóż Szwecja ma poważne problemy z dronami, które wlatują na tereny lotnisk. W 2020 roku odnotowano 21 incydentów tego typu. Natomiast w 2024 już 46. Natomiast w pierwszej połowie 2025 roku mieliśmy już 41 takich incydentów. Tym samym ten rok ma szanse na przebicie bariery 80 zdarzeń, co realnie zakłóca pracę lotnisk.