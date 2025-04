T-Mobile daje 9999 GB internetu. Oto jak skorzystać

T-Mobile startuje z nową odsłoną dobrze już znanej oferty dla użytkowników na kartę – „Rok Internetu” . To już praktycznie stała promocja, którą magentowy operator kusi od wielu miesięcy czy nawet lat, ale w każdej edycji coś się zmienia. Tym razem operator przygotował solidny argument – nowy plan GO! XL i bardzo dużą paczkę danych.

Promocja wystartowała dziś i będzie dostępna do 31 maja 2025 roku. Skierowana jest do klientów korzystających z taryfy GO! w systemie T-Mobile na kartę. W ramach oferty klienci mogą otrzymać gigantyczne paczki danych: 2400 GB, 7200 GB lub nawet 9999 GB internetu, przyznawane w formie 12-miesięcznych pakietów odpowiednio po 200 GB, 600 GB lub 833,25 GB.