Play zadbał o zasięg sieci. Postawił nowe stacje bazowe

Pol’and’Rock Festival to jeden z największych festiwali w Europie, który gromadzi nawet 700 tys. osób, nie tylko z Polski, ale i wielu innych krajów. Poprzednie edycje, zwłaszcza zeszłoroczna, wiązały się jednak z przeciążeniem sieci mobilnych , a festiwalowicze tracili dostęp do podstawowych usług. Operatorzy zapowiedzieli już , że w tym roku postarają się bardziej. Wśród nich jest Play, który pochwalił się przygotowaniami do startującej jutro imprezy.

Jesteśmy obecni na 31. edycji Pol’and’Rock Festival – jednym z największych festiwali w Polsce. Tak, jak podczas poprzednich edycji, również teraz zadbaliśmy o to, aby zapewnić jak najlepszy zasięg sieci komórkowej, w tym dostęp do sieci 5G

Jak podaje fioletowy operator, na terenie festiwalu rozmieszczone zostały dodatkowe, tymczasowe stacje bazowe – aż 7 nowych, czyli więcej niż w roku ubiegłym . Wszystkie wyposażone są w pełną warstwę 5G w paśmie C . Dodatkowo imprezę obsługują stacje bazowe zlokalizowane w sąsiedztwie wydarzenia . Według Play dzięki temu uczestnicy będą mogli swobodnie, bez zakłóceń korzystać z internetu, pozostając w stałym kontakcie z bliskimi, by dzielić się swoimi wrażeniami na żywo.

Lepszy zasięg na Pol’and’Rock? To złożony proces

Choć liczba dodatkowych stacji bazowych nie wydaje się duża, to jednak operator musiał się do ich instalacji solidnie przygotować. Przygotowania do tego typu przedsięwzięcia to złożony proces, który podzielony jest na kilka kluczowych etapów. Wszystko zaczęło się już wiosną – w marcu Play zaczął planowanie, czyli fazę koncepcyjną.