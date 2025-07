Orange obniża ceny. Cztery pakiety taniej

Orange ogłosił na firmowym blogu, że od dziś roamingowe pakiety internetu do Turcji, Tajlandii, Szwajcarii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ofercie Orange Flex dostępne są w nowych, niższych cenach. Obniżki dotyczą też usługi Orange Flex Travel .

Jak wyjaśnia operator, Turcja, Tajlandia, Szwajcaria i ZEA dotychczas były częścią promocyjnego pakietu Tu i Tam . Teraz jednak oferta jest korzystniejsza dla klientów. Niestety, są to tylko czasowe promocje do 31 sierpnia 2025 , choć niewykluczone. że po ich zakończeniu operator wprowadzi nowe ceny na stałe. Nowe stawki wyglądają następująco:

Turcja:

Szwajcaria oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie:

Tajlandia:

Informując o nowych stawkach, Orange podsumował też pierwszy miesiąc działania oferty Orange Flex Travel . Dla przypomnienia – od czerwca z roamingu w Orange Flex mogą korzystać również osoby, które mają numer u innych operatorów. Jest to możliwe dzięki eSIM-owi w Orange Flex Travel, który można zamówić bez żadnych zobowiązań.

Oferta spotkała się z zainteresowaniem pierwszych klientów, a na razie największą popularnością cieszą się pakiety do Unii Europejskiej. Użytkownicy sięgali też po pakiety Tu i Tam oraz Brytyjski. Najchętniej wybierane są pakiety 10 GB do UE i 10 GB do krajów objętych promocją Tu i Tam, a najwięcej mobilnego internetu klienci zużyli w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Turcji, Włoszech i Egipcie. Ulubioną metodą płatności jest BLIK. Więcej o Orange Flex Travel w tym artykule.