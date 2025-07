Sekret bycia miliarderem? Szef Steam zaskakuje odpowiedzią

Sekret bycia miliarderem? Gabe Newell ma ciekawą odpowiedź

"Fajnie gdybym mógł powiedzieć, że jestem naprawdę wspaniałym człowiekiem i zasłużyłem na to wszystko, [...] ale tak naprawdę [cały mój sukces] był łutem szczęścia" - tak o sobie i swoim statusie miliardera wypowiedział się Gabe Newell w rozmowie z Zalkarem Salievem, YouTuberem prowadzącym kanał o treściach biznesowych. Zapytany o różnicę pomiędzy miliarderami a zwykłymi ludźmi, zasugerował, że nie ma żadnej. Newell podkreślił, że ludzie mają tendencję do takiego myślenia, ale tylko dlatego, że nasłuchali się nierozsądnych analiz na ten temat. Szef Valve uważa, że w tym temacie ludzie często popadają w błąd logiczny (tzw. błąd przeżywalności). "To, że przyglądamy się ludziom należącym do pewnej kategorii ponieważ łączy ich jakiś jeden atrybut, nie znaczy wcale, że za ich losem stał związek przyczynowo-skutkowy".