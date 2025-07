Samsung Galaxy S25 FE. Takie wersje trafią do sklepów

Wersje Galaxy S25 FE

Najnowsze informacje skupiają się na dostępnych opcjach pod kątem dostępne pamięci oraz wariantach kolorystycznych. Jeśli są prawdziwe, to Galaxy S25 FE będzie oferowany w dwóch konfiguracjach: 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Może to być lekko rozczarowujące, bo większość nawet budżetowych smartfonów ma dzisiaj już 256 GB pamięci wbudowanej, nawet w podstawowej wersji. Wydaje się, że to dzisiaj absolutne minimum do komfortowego korzystania ze smartfonu