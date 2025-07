NVIDIA szykuje mocną konkurencję dla Apple i Qualcomma

NVIDIA zamierza mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku układów ARM. Firma co prawda już wcześniej miała takie konstrukcje w swojej ofercie, ale powstawały one z myślą o konkretnych urządzeniach, np. Nintendo Switch czy sprzętach z serii Shield. Teraz Zieloni szykują konkurencję dla Qualcomma oraz Apple. Nowy układ N1X ma trafić do komputerów.