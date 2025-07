Koniec oszustw na szybkość Internetu? UKE daje Polakom nową broń

Prezes UKE Jacek Oko podpisał dziś ważny dokument. Uruchomił w ten sposób System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI). Nazwa jest skomplikowana, ale zasada działania prosta – to certyfikowany sposób na sprawdzenie, czy dostawca Internetu daje nam to, za co płacimy. I to całkowicie za darmo.

To nie jest zwykły speed test

Pewnie nieraz zdarzyło Ci się sprawdzać przepustowość łącza na popularnych stronach. Wynik był zwykle w porządku, ale strony i tak wczytywały się wolno. Różnica jest kluczowa: nowy system od UKE to "certyfikowany mechanizm monitorowania". Jest on zgodny z prawem Unii Europejskiej, a to oznacza, że wygenerowany przez niego raport to twardy dowód w sporze z operatorem.

Do tej pory dostawca mógł łatwo zignorować zrzut ekranu z przypadkowego testu. Raportu z certyfikatem zignorować już nie może. Daje on mocną podstawę do złożenia skutecznej reklamacji i dochodzenia swoich praw.

Jak to działa i co zyskujesz?

System jest dostępny dla każdego, kto ma internet stacjonarny w Polsce. Usługa jest bezpłatna i można z niej skorzystać przez Platformę Usług Elektronicznych UKE. Trzeba złożyć wniosek o udostępnienie próbnika konsumenckiego i z jego pomocą wykonać pomiary.

W raporcie, jaki otrzymasz na koniec, znajdziesz kluczowe parametry naszego łącza: prędkości pobierania i wysyłania danych oraz opóźnienia (ping). Jeśli te wartości znacznie odbiegają od tego, co masz w umowie, to właśnie znalazłeś podstawę do działaniaa w rzeczywistości dostajemy ułamek tej prędkości.