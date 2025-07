Polska elektrownia atomowa coraz bliżej. Ta data przejdzie do historii

Elektrownia atomowa w Polsce z harmonogramem

Marek Woszczyk, prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) ogłosił harmonogram działania w sprawie powstania elektrowni atomowej. Już w przyszłym roku zamierza on złożyć wniosek o Zezwolenie Atomowe . Ten dokument upoważni spółkę do magazynowania, składowania, przewożenia i wykorzystywania pierwiastków promieniotwórczych oraz ich odpadów.

Natomiast w 2027 roku złożony zostanie wniosek o budowę elektrowni atomowej w gminie Choczewo na Pomorzu. Pierwsze wbicie łopaty pod budowę, a raczej jak to określił, wylanie betonu, ma nastąpić już w 2028 roku. Pierwszy blok atomowy ma stanąć już w 2035 roku i rok później ma on już przesyłać energię do sieci. Oczywiście w międzyczasie będą powstawały także dwa kolejne bloki. Trzeci z nich ma zostać oddany do użytku w 2038 roku.