Fotowoltaika w Polsce bez tego nie ma sensu. Rząd chce to naprawić

Jeśli nasi sąsiedzi mają instalację energetyczną, to w słoneczne dni częstym problemem jest to, że w ogóle nie produkujemy energii z powodu niedostosowania sieci do takiej ilości prosumentów. Jednak nawet jeśli należymy do grona osób, które nie mają tego problemu, to wciąż musimy mierzyć się z ujemnymi, lub zerowymi stawkami za energię elektryczną, którą oddajemy za darmo. Czy jest jakieś rozwiązanie? Tak, magazyn energii. To jednak są niemałe koszta, które trzeba ponieść tylko po to, żeby fotowoltaika w ogóle miała jakiś sens.