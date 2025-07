Orange: rośnie liczba klientów, większe przychody. Wyniki za 2Q 2025

Na koniec okresu Orange miał w sumie 19,135 mln kart SIM , z czego 14.870 m ln przypadało na abonament, a 4,265 mln na pre-paid. Liczba klientów abonamentowych usług mobilnych wzrosła w minionym kwartale o 86 tysięcy . To najlepszy kwartalny wynik od 3 lat i według Orange przyczyniły się do tego usługi wszystkich marek operatora oraz obydwa segmenty klientów – indywidualnych i biznesowych.

Rośnie także średni przychód na użytkownika (ARPO) z usług konwergentnych i światłowodu (odpowiednio 128,9 zł i 69,2 zł) – zdaniem Orange jest to odzwierciedlenie rosnącej popularności wyższych opcji światłowodu oraz ofert telewizyjnych i kontentowych.

Za nami udany kwartał, zwłaszcza na rynku konsumenckim. Abonamentowe usługi mobilne zyskały najwięcej klientów od 3 lat, w dobrym tempie przybywa także klientów światłowodu i pakietów konwergentnych. Jesteśmy zadowoleni z wyników, zwłaszcza w obliczu silnej konkurencji na rynku. Widać, że nasze podejście marketingowe dostosowane do lokalnych warunków, siła wszystkich naszych marek oraz dobrze przygotowane, personalizowane oferty sprawiają, że dotychczasowi klienci chętnie z nami zostają, a kolejni decydują się na skorzystanie z naszych usług

Liudmila Climoc zapowiada, że w drugim półroczu Orange zaproponuje klientom kolejne atrakcyjne oferty . Pracuje też nad tym, by stopniowo poprawiać wyniki na rynku biznesowym.

Dzięki naszym mocnym kompetencjom w dziedzinie projektów cyfrowych jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, by wykorzystać m.in. rosnące zapotrzebowanie na inwestycje związane z obronnością

W drugim kwartale Orange miał 3,158 mld zł przychodu , a EBITDAaL wyniósł 891 mln z ł. Zysk operacyjny sięgnął 420 mln zł , a zysk netto – 274 mln zł. Łączne przychody firmy w 2 kwartale wzrosły o 1,1% rok do roku i zdaniem fiirmy przyczyniła się do tego niemal 7% dynamika wzrostu przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych.

Przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych przełożyły się także na wzrost marży bezpośredniej (+ 2% rok do roku). Wzrost marży był głównym czynnikiem napędzającym wzrost rentowności operacyjnej EBITDAaL w 2 kwartale (+4.3% rok do roku). Zysk netto firmy w całym pierwszym półroczu wzrósł o 2% rok do roku.