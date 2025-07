mObywatel szpieguje Polaków niczym Pegasus? Ministerstwo się tłumaczy

To zabrzmiało groźnie

W swoim wpisie Dawid Adamczyk zwrócił uwagę na ogrom uprawnień mObywatela, jakich wymaga aplikacja do swojego działania . Od dokładnej lokalizacji, przez dostęp do aparatu, nagrywanie ekranu, pobieranie listy działających aplikacji, po nawet używanie biometrii, w tym odcisków palców czy FaceID.

Jak zauważył Adamczyk, choć nie brakuje aplikacji z podobnymi uprawnieniami, to tutaj różnica jest taka, że mObywatel ma dostęp do dowodu osobistego, numeru PESEL, adresu, danych medycznych i wszystkiego innego, co jest do niego podpięte. Wraz z dostępem do nagrywania ekranu, aplikacja miałaby przechwytywać hasła do banku, treści maili i inne dane.