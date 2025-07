x-kom zawstydza Action - tylko 34,99 zł. Taka Motorola kosztuje 200 zł

Tym razem na promocji w sklepie x-kom znajduje się lokalizator do Androida, który jest zgodny z Google Find My Device. To bardzo ważne, bo to gwarancja tego, że będzie działał tak, jak należy.

Lokalizator na Androida zgody z Find My Device

Ze specyfikacji dowiadujemy się, że gadżet zapewnia do 12 miesięcy pracy (zasilany jest przez baterię CR2032). Ma też 100 metrów zasięgu, a do łączności wykorzystuje Bluetooth 5.2.

Bardzo ważna jest też odporność na warunki atmosferyczne, potwierdzona przez certyfikat IPX67. No i najważniejsze, Silver Monkey TAG jest zgodny z Google Find My Device.

Taki lokalizator możecie przyczepić do kluczy lub obroży psa. Pozwoli on łatwo znaleźć ewentualną zgubę. Przy takiej cenie to bardzo przydatny sprzęt, a x-kom ma tę przewagę nad Action, że dostarczy go prosto do domu.