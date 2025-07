T-Mobile nie zapomniał o 5G Bardziej, Są nowe stacje bazowe

Te działania sprawiły, że rozwój 5G Bardziej w paśmie C na jakiś czas zahamował, ale nie ustał całkowicie, a dziś operator poinformował o tym, co zrobił w ciągu ostatniego tygodnia.

W tym czasie operator uruchomił 10 nowych stacji z 5G Bardziej w paśmie C , a do szybszej sieci dołączyły dwie miejscowości: Broczyn i Lisowo . Jednocześnie T-Mobile poprawił zasięg w pięciu miastach , gdzie sieć już działała wcześniej: w Białymstoku, Elblągu, Jeleniej Górze, Tarnobrzegu oraz Zabrzu. Łącznie magentową sieć 5G Bardziej w paśmie C dostarcza już 4207 stacji bazowych . Kolejne tygodnie przyniosą dalszą rozbudowę.

T-Mobile operator zapewnia dostęp do 5G w paśmie C w zakresach 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej na C-bandzie gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania.