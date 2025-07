T-Mobile uruchamia 5G w paśmie 700 MHz

Dotąd T-Mobile przedstawiał ofertę 5G Bardziej jako szybki internet 5G w paśmie C . Teraz dołącza do niej zasięgowe pasmo 700 MHz , które nie pozwoli osiągnąć wysokiej przepustowości, ale dostarczy nowy standard w najdalsze zakątki Polski , poprawi też odbiór sygnału w gęstej zabudowie i wewnątrz budynków.

Od wczoraj mieszkańcy Bronisławowa nad Zalewem Sulejowskim i Płochocina pod Ożarowem Mazowieckim po raz pierwszy zobaczyli na swoich telefonach ikonę 5G. To właśnie efekt uruchomienia sygnału 5G na nowym paśmie 700 MHz . Pasmo to zostało rozdysponowane między czterech największych operatorów na zakończonej w pierwszej połowie roku aukcji UKE . T-Mobile wykorzystał je jako pierwszy.

5G Bardziej to realna zmiana w życiu użytkowników. Dotychczas oferowaliśmy 5G Bardziej w paśmie C, czyli na częstotliwości 3,x GHz, a 700 MHz umożliwia nam poprawę zasięgu tam, gdzie do tej pory dotarcie z sygnałem nowoczesnej sieci było utrudnione. Teraz mieszkańcy mniejszych miejscowości będą mogli swobodnie pracować zdalnie, uczyć się online czy korzystać z rozrywki na najwyższym poziomie – bez ograniczeń związanych z jakością czy pojemnością sieci

T-Mobile obiecuje, że w nadchodzących miesiącach kolejne miejscowości dołączą do 5G Bardziej, by szybki i niezawodny internet był dostępny dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Co więcej, obecnie operator może już poinformować o przełamaniu kolejnej bariery: sygnałem 5G w paśmie C objął już ponad 50% populacji kraju. Jeszcze wczoraj T-Mobile mówiło „niemal połowie”.