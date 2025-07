Fonia uruchamia promocję 2+1. Zobacz, ile na tym zyskasz

Promocja „2 plus 1” w sieci Fonia przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów, którzy wcześniej nie korzystali z oferty tego operatora. Fonia przekonuje, że to idealna okazja, by przetestować ofertę, przekazać dodatkowy numer znajomemu albo stworzyć mobilny pakiet rodzinny – bez umów, bez wizyt w salonie i bez ukrytych kosztów.