Polak najlepszym programistą na świecie. Pokonał nawet AI

A jest nim Przemysław Dębiak, w świecie programistów znany jako Psycho. Wziął on udział w konkursie AtCoder World Tour Finals 2025 (Heuristic Division), co już samo w sobie jest dowodem tego, że został uznany za jednego z najlepszych programistów na świecie. A to dlatego, że jest to konkurs zamknięty i udział w nim może wziąć jedynie 12 najwybitniejszych twórców kodu, oraz trzynasty zawodnik, którym jest AI.