Zasięg na Pol'and'Rock 2025? W tym roku ma być lepiej

Brak zasięgu to festiwalowy klasyk

Każdy, kto był na dużym festiwalu, zna to uczucie. Chcesz zadzwonić do znajomych, którzy zgubili się w tłumie, a na ekranie telefonu widzisz brak zasięgu. Chcesz wrzucić zdjęcie na media społecznościowe, a Internet działa tak wolno, że szybciej byłoby wysłać je gołębiem pocztowym. To standard na imprezach masowych, gdzie w jednym miejscu gromadzi się kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy osób. Stacje bazowe nie są w stanie obsłużyć tak dużej liczby użytkowników jednocześnie, co prowadzi do problemów z połączeniami i transmisją danych.