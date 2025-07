Internet w Polsce: Niby świetnie, a miliony wciąż offline

Zgodnie z oficjalnymi danymi, w Polsce istnieje ponad 9,1 miliona punktów adresowych. Dostęp do stacjonarnego Internetu szerokopasmowego ma zapewnione 7,7 miliona z nich. Prosta matematyka pokazuje, że aż 1,4 miliona punktów adresowych pozostaje bez dostępu do sieci. Co więcej, w kraju zidentyfikowano niemal 2,3 miliona "białych plam NGA", czyli miejsc bez możliwości skorzystania z Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Światłowód jest królem

Jeśli już mamy Internet, to najczęściej jest on światłowodowy. Aż 74,36% wszystkich zasięgów w kraju to właśnie ta technologia. Daleko w tyle pozostają sieci oparte na kablach miedzianych (parowych i współosiowych) oraz radiowy dostęp stacjonarny (FWA). W przypadku realnych, detalicznych usług, z których korzystają klienci, światłowód dociera do 5,8 miliona punktów adresowych, co stanowi blisko 64% rynku.

Gigabit to już standard

Raport pokazuje też, jakie prędkości są w zasięgu Polaków. Tutaj widać prawdziwą dominację jednej opcji.

Najpopularniejszą oferowaną przepustowością jest 1000 Mb/s (1 Gb/s). Aż 57% wszystkich punktów adresowych w zasięgu ma dostęp do takiej właśnie prędkości. Kolejne pod względem popularności są łącza o prędkości 2000 Mb/s, które docierają do 13,84% lokalizacji. Łącza o prędkości poniżej 100 Mb/s stanowią już margines rynku.

Co dalej? Nadchodzą inwestycje

Luka w dostępie do Internetu ma być systematycznie zasypywana. Operatorzy telekomunikacyjni zgłosili komercyjne plany inwestycyjne, które obejmą ponad 1,8 miliona punktów adresowych. Najwięcej nowych łączy dzięki prywatnym środkom powstanie w województwach mazowieckim (546 tys.), małopolskim (344 tys.) i dolnośląskim (157 tys.).