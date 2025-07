Play stawia maszt 5G w Sandomierzu. Miasto mówi: nie w tym miejscu (aktualizacja)

Misją operatora sieci PLAY jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do nowoczesnych usług poprawiających poczucie bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców na terenie całego kraju – w tym w Sandomierzu. W tym celu realizujemy jeden z największych programów inwestycyjnych w branży telekomunikacyjnej w Polsce w ostatnich latach, budując do tysiąca nowych inwestycji rocznie.



Budowa stacji bazowej w przy ul. Mickiewicza w Sandomierzu jest niezbędna dla utrzymania pełnej dostępności nowoczesnych usług dla mieszkańców, firm i instytucji oraz osób i pojazdów przemieszczających się przez tę część miasta. Miasta rozbudowują się, a każdy nowy budynek to ograniczenie zasięgu, ale bardziej istotny jest drugi parametr - czyli ruch w sieci. Już nie tylko nasze telefony, tablety i laptopy – także liczniki i podzielniki różnego rodzaju, bankomaty, terminale płatnicze, nowoczesne samochody i autobusy - nawet przystanki i światła na skrzyżowaniach czy ostatnio kosze na śmieci w Rzeszowie – ilość urządzeń, które komunikują się z internetem mobilnym rośnie lawinowo. To razem przekłada się na stały, coroczny wzrost ruchu w naszych sieciach mobilnych o 20%.



Inwestycja przy ul. Mickiewicza/Obrońców Westerplatte jest na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Operator w tym momencie nie planuje relokacji planowanej stacji, bowiem lokalizacje alternatywne zaproponowane przez burmistrza Sandomierza albo nie spełniały kryteriów planistycznych (m.in. pobliska szkoła i basen) lub też podmioty, których dotyczyła propozycja burmistrza nie wyraziły zgody na posadowienie masztów na ich terenie (straż pożarna, PEC). Należy podkreślić, że budowa stacji bazowej przy ul. Mickiewicza/Obrońców Westerplatte jest konieczna z uwagi na brak możliwości utrzymania i rozbudowy dotychczasowego nadajnika na istniejącym kominie PEC. Operator wielokrotnie zwracał uwagę właścicielowi obiektu, że brak remontów komina oraz jego przeciążenie i związane z tym ograniczenia dla niezbędnych modernizacji stacji wymuszają poszukiwanie nowej lokalizacji dla stacji bazowej w tym rejonie. Warto przy tym wspomnieć, że na kominie zamontowane są nadajniki także pozostałych operatorów, którzy już lub w niedalekiej przyszłości będą się mierzyć z podobnymi ograniczeniami dla rozbudowy swoich stacji bazowych.



Warto przypomnieć, że każda stacja bazowa jest inwestycją celu publicznego. Jest to szczególna kategoria inwestycji realizujących określoną funkcję społeczną – w tym wypadku zapewnienia łączności publicznej - do których należą obok infrastruktury telekomunikacyjnej m.in. takie obiekty jak drogi publiczne, linii energetyczne, czy infrastruktura służąca zaopatrzeniu ludności w wodę. Podobnie jak pozostałe elementy infrastruktury technicznej, stacje bazowe, aby móc dostarczać usługi mieszkańcom lokalizowane są w obszarach, gdzie ludzie mieszkają, pracują lub przez które podróżują. Stacje bazowe są przy tym elementami infrastruktury technicznej o szczególnym znaczeniu w sytuacjach kryzysowych – co m.in. wyraźne pokazują doświadczenia ostatnich powodzi, wichur, śnieżyc i innych niebezpiecznych sytuacji. Należy dodać, że zgodnie z prawem w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego nie mogą znajdować się zapisy blokujące budowę sieci telekomunikacyjnych. Wierzymy, że samorząd Sandomierza nie podejmie kroków mających na celu złamanie obowiązującego prawa.



Stacje bazowe operatora PLAY spełniają wszystkie określone prawem i normami wymogi w zakresie bezpieczeństwa budowlanego obiektu oraz najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa. Są przystosowane do sprostania niekorzystanym warunkom atmosferycznym, takim jak burze, wichury czy opady śniegu lub oblodzenia. Spełniają także wszystkie wymogi bezpieczeństwa w zakresie instalacji elektrycznej, co jest potwierdzane przez służby energetyczne. Należy dodać, że w Polsce funkcjonuje ponad 50 tysięcy stacji bazowych, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla swojego otoczenia.



Stacje bazowe telefonii komórkowej powstają także bezpośrednio na, lub w pobliżu, budynków szpitali, przychodni, szkół, urzędów czy też innych obiektów użyteczności publicznej. Ponadto na terenach Parków Narodowych i innych obszarów chronionych przyrodniczo - ponieważ nie wywierają negatywnego wpływu na otoczenie. Spełniają określone prawem procedury i normy bezpieczeństwa, zarówno w zakresie planowania przestrzennego jak i prawa budowlanego oraz ochrony środowiska naturalnego -w tym emisji pola elektromagnetycznego (PEM). Podkreślić należy, że każda stacja bazowa przechodzi przed uruchomieniem badanie w zakresie bezpieczeństwa emisji PEM, realizowane przez akredytowane laboratorium. Ponadto bliskość stacji bazowych nie wpływa na wartość nieruchomości, co m.in. potwierdziło dwukrotne badanie analityczne przeprowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w latach 2023-2024.

Paweł Antończyk, Ekspert ds. Public Affairs, P4 sp z o.o.