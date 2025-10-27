Koniec tego dobrego. ChatGPT doczeka się reklam

Chociaż Sarah Friar, dyrektor finansowa w OpenAI, jeszcze w grudniu ubiegłego roku mówiła, że firma nie ma aktywnych planów dotyczących reklam, a CEO Sam Altman wielokrotnie podkreślał, że nie jest ich zwolennikiem w ChatGPT, to już niedługo może się to zmienić zmienić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualnie jest jeszcze sporo niewiadomych

W sieci pojawiły się zdjęcia wiadomości e-mail, rozesłanej w ostatni piątek, która wskazuje na wystartowanie programu pilotażowego z reklamami w ChatGPT w przypadku aplikacji dla systemów iOS. Wyniki tych badań pozwolą zadecydować o tym, czy wprowadzone zostanie to na szeroką skalę.

Reklamy mają być wyświetlane na podstawie danych zapamiętywanych przez ChatGPT w ramach funkcji pamięci, służącej do personalizacji czatbota. Oznaczałoby to, że użytkownicy staną przed wyborem - zachować spersonalizowane interakcje kosztem obecności reklam lub zrezygnować z pamięci i korzystać z mniej dostosowanej wersji czatu.

Podobno we wstępnych badaniach fokusowych część użytkowników była przekonana, że ChatGPT już teraz zawiera reklamy. Taki wynik miał przekonać pracowników OpenAI, zwłaszcza tych, którzy wcześniej pracowali w Meta, do poparcia pomysłu ich faktycznego wdrożenia.

Firma zatrudnia obecnie ok. 630 byłych pracowników Meta, co stanowi sporą część zespołu liczącego 3 tysiące osób. Wśród nich jest Fidji Simo - dyrektor generalna działu aplikacji OpenAI - która w czasie 10 lat pracy w Meta odegrała kluczową rolę w wprowadzeniu reklam do aplikacji Facebooka.