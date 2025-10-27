MSI ma nowego malucha. To ideał do niewielkich komputerów
Składasz nowy zestaw komputerowy i chcesz by zajmował niewiele miejsca? Świetnie się składa, bo Tajwańczycy przygotowali coś dla fanów małych PC.
Na oficjalnej stronie MSI pojawiły się dwie nowe karty graficzne. Nie są to co prawda najwydajniejsze modele w ofercie tajwańskiego producenta, a nawet wręcz przeciwnie, bo mowa o autorskich wersjach NVIDIA GeForce RTX 5050. Ale mimo wszystko to bardzo ciekawe propozycje ze względu na ich kompaktowe rozmiary, idealne do komputerów typu SFF.
Do zasilania wystarczy jeden tradycyjny przewód 8-pinowy
Mowa o MSI GeForce RTX 5050 Inspire ITX w dwóch wariantach - podstawowym i fabrycznie podkręconym (OC). Dostajemy tutaj 2560 rdzeni CUDA z taktowaniem do 2572/2602 MHz sparowane z 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 20 Gbps na 128-bitowej szynie danych.
Postawiono na dwuslotowy układ chłodzenia z jednym cichym wentylatorem. Cała karta graficzna mierzy zaledwie 147 x 120 x 45 milimetrów, a więc będzie pasować do większości obudów na rynku.
Zasilanie odbywa się poprzez tradycyjne złącze 8-pin, a na panelu I/O znalazło się jedno HDMI 2.1b oraz trzy DisplayPort 2.1b.
Data premiery i sugerowana cena w Polsce nie zostały zdradzone. Nie powinno być jednak drogo, to w końcu najtańszy model w rodzinie NVIDIA Blackwell. Należy zakładać pułap 1099-1199 złotych.