MSI ma nowego malucha. To ideał do niewielkich komputerów

Składasz nowy zestaw komputerowy i chcesz by zajmował niewiele miejsca? Świetnie się składa, bo Tajwańczycy przygotowali coś dla fanów małych PC.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:59
0
MSI ma nowego malucha. To ideał do niewielkich komputerów

Na oficjalnej stronie MSI pojawiły się dwie nowe karty graficzne. Nie są to co prawda najwydajniejsze modele w ofercie tajwańskiego producenta, a nawet wręcz przeciwnie, bo mowa o autorskich wersjach NVIDIA GeForce RTX 5050. Ale mimo wszystko to bardzo ciekawe propozycje ze względu na ich kompaktowe rozmiary, idealne do komputerów typu SFF.

Do zasilania wystarczy jeden tradycyjny przewód 8-pinowy

Mowa o MSI GeForce RTX 5050 Inspire ITX w dwóch wariantach - podstawowym i fabrycznie podkręconym (OC). Dostajemy tutaj 2560 rdzeni CUDA z taktowaniem do 2572/2602 MHz sparowane z 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 20 Gbps na 128-bitowej szynie danych.

Postawiono na dwuslotowy układ chłodzenia z jednym cichym wentylatorem. Cała karta graficzna mierzy zaledwie 147 x 120 x 45 milimetrów, a więc będzie pasować do większości obudów na rynku.

MSI ma nowego malucha. To ideał do niewielkich komputerów

Zasilanie odbywa się poprzez tradycyjne złącze 8-pin, a na panelu I/O znalazło się jedno HDMI 2.1b oraz trzy DisplayPort 2.1b.

Data premiery i sugerowana cena w Polsce nie zostały zdradzone. Nie powinno być jednak drogo, to w końcu najtańszy model w rodzinie NVIDIA Blackwell. Należy zakładać pułap 1099-1199 złotych.

