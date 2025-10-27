MSI ma nowego malucha. To ideał do niewielkich komputerów

Na oficjalnej stronie MSI pojawiły się dwie nowe karty graficzne. Nie są to co prawda najwydajniejsze modele w ofercie tajwańskiego producenta, a nawet wręcz przeciwnie, bo mowa o autorskich wersjach NVIDIA GeForce RTX 5050. Ale mimo wszystko to bardzo ciekawe propozycje ze względu na ich kompaktowe rozmiary, idealne do komputerów typu SFF.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do zasilania wystarczy jeden tradycyjny przewód 8-pinowy

Mowa o MSI GeForce RTX 5050 Inspire ITX w dwóch wariantach - podstawowym i fabrycznie podkręconym (OC). Dostajemy tutaj 2560 rdzeni CUDA z taktowaniem do 2572/2602 MHz sparowane z 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 20 Gbps na 128-bitowej szynie danych.

Postawiono na dwuslotowy układ chłodzenia z jednym cichym wentylatorem. Cała karta graficzna mierzy zaledwie 147 x 120 x 45 milimetrów, a więc będzie pasować do większości obudów na rynku.

Zasilanie odbywa się poprzez tradycyjne złącze 8-pin, a na panelu I/O znalazło się jedno HDMI 2.1b oraz trzy DisplayPort 2.1b.