Lepiej zapamiętaj te numery. Mogą Ci uratować życie

Dwie linie, jeden cel

Systemy wsparcia psychicznego w Polsce nie są nowością, ale wciąż wielu ludzi nie wie o ich istnieniu. Dlatego właśnie Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z NASK i specjalistycznymi organizacjami postanowiło wzmocnić widoczność tych usług. Kampania potrwa do 24 listopada 2025 roku i będzie realizowana wyłącznie online.

Numer 116 111, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, skierowany jest do dzieci i nastolatków. Numer 116 123, zarządzany przez Niebieską Linię Instytutu Psychologii Zdrowia, to wsparcie dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Obie linie działają na tych samych zasadach: bezpłatnie, anonimowo, przez całą dobę.

Chcemy, by każdy – niezależnie od wieku – wiedział, że pomoc psychologiczna jest dostępna, bezpłatna i anonimowa. Numery telefonu 116 111 i 116 123 to realne wsparcie dla tych, którzy czują się zagubieni. Naszym obowiązkiem jest nie tylko tworzenie bezpiecznych narzędzi cyfrowych i telekomunikacyjnych, ale też budowanie świadomości, że technologia może łączyć ludzi – bo po jej drugiej stronie czeka ktoś, kto naprawdę wysłucha i może pomóc. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Nie musisz czekać na moment, kiedy wszystko straci dla Ciebie sens. Możesz zadzwonić, gdy czujesz się przytłoczony, samotny lub dezorientowany. Czasami wystarczy rozmowa z osobą, która naprawdę będzie cię słuchać.

Czat i formularz dla tych, którzy się boją

Nie każdy jest gotów do rozmowy telefonicznej. To normalne. Dlatego obie linie oferują alternatywne formy kontaktu – rozmowę przez czat lub wypełnienie formularza online. Wszystkie opcje dostępne są na stronach 116111.pl oraz 116sos.pl.

Każdego dnia i nocy kontaktują się z nami dzieci i nastolatki, które czują się przytłoczone albo samotne, doświadczają innych trudnych emocji. Czasem wystarczy jedna rozmowa, by poczuli, że nie są sami, że są życzliwe osoby dorosłe, gotowe by udzielić im wsparcia. Zależy nam, aby nasz slogan „Z nami możesz porozmawiać o wszystkim” docierał do jak najszerszej grupy młodych ludzi. I aby wiedzieli, że nie muszą czekać do momentu kryzysowego, aby się z nami skontaktować. Dzięki tej kampanii więcej młodych osób dowie się, że pomoc jest dostępna i że wystarczy zrobić pierwszy krok. Katarzyna Skowyra, kierownik projektu 116sos.pl z NASK

Influencerzy jako ambasadorzy kampanii

Kampania zaangażuje osoby, które naturalnie mówią o emocjach ze swoją publicznością. JASPER, popularny twórca z TikToka, będzie promować numer dla młodzieży. Rafał Gębura, dziennikarz znany z rozmów "7 metrów pod ziemią", wspiera numer dla dorosłych.

Ich rola jest kluczowa. Pokazują, że rozmowy o zdrowiu psychicznym nie są tabu, i że szukanie pomocy to znak siły, a nie słabości. Kampania będzie widoczna tam, gdzie przebywają odbiorcy: TikTok, Snapchat, Discord i Twitch dla młodzieży; Facebook, Instagram, YouTube i główne portale (Onet, WP, Interia, Gazeta.pl itp.) dla dorosłych.

Technologia w służbie człowieka

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że nowoczesne narzędzia powinny przede wszystkim służyć ludziom. Telefon, czat, formularz – to tylko kanały. Po drugiej stronie zawsze czeka profesjonalista, który słucha i może rzeczywiście pomóc.

Numery do zapamiętania:

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

– telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 116 123 – Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym.