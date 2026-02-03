Urząd Komunikacji Elektronicznej ma nowego rzecznika. To Agnieszka Sobucka
Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił istotne zmiany personalne w swoich strukturach odpowiedzialnych za kontakt z mediami. Stanowisko rzecznika prasowego objęła menedżerka z wieloletnim stażem w sektorze prywatnym.
Doświadczona ekspertka w administracji
Informację o powołaniu nowej rzeczniczki przekazano 2 lutego 2026 roku za pośrednictwem oficjalnego konta UKE w serwisie X. Funkcję tę powierzono Agnieszce Sobuckiej. Do jej głównych zadań należeć będzie bieżąca współpraca z mediami oraz kształtowanie polityki informacyjnej regulatora.
Nowa rzeczniczka ma odpowiadać za budowanie transparentnego wizerunku UKE. Poza operacyjnym zarządzaniem relacjami z dziennikarzami, zajmie się wdrażaniem programów komunikacyjnych wspierających pozycję urzędu. W jej kompetencjach leży nadzór nad całokształtem działań informacyjnych, w tym komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną instytucji.
Transfer z rynku technologicznego
Agnieszka Sobucka wnosi do urzędu ponad 25-letnie doświadczenie w obszarze public relations. Przez ostatnie sześć lat była związana ze spółką Emitel. Pełniła tam funkcję dyrektora marketingu i komunikacji oraz rzecznika prasowego. Odpowiadała między innymi za komunikację kryzysową, relacje inwestorskie oraz strategię ESG.
Jej życiorys zawodowy obejmuje również inne silnie regulowane sektory. Pracowała w energetyce dla Polskich Elektrowni Jądrowych oraz w branży ubezpieczeniowej dla takich podmiotów jak Allianz, PZU czy Gothaer. Doświadczenie zdobyte w dużych organizacjach sieciowych ma pomóc w efektywnym dialogu z rynkiem telekomunikacyjnym i pocztowym. Sobucka jest także aktywną członkinią Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.