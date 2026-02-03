Urząd Komunikacji Elektronicznej ma nowego rzecznika. To Agnieszka Sobucka

Doświadczona ekspertka w administracji

Informację o powołaniu nowej rzeczniczki przekazano 2 lutego 2026 roku za pośrednictwem oficjalnego konta UKE w serwisie X. Funkcję tę powierzono Agnieszce Sobuckiej. Do jej głównych zadań należeć będzie bieżąca współpraca z mediami oraz kształtowanie polityki informacyjnej regulatora.

Nowa rzeczniczka ma odpowiadać za budowanie transparentnego wizerunku UKE. Poza operacyjnym zarządzaniem relacjami z dziennikarzami, zajmie się wdrażaniem programów komunikacyjnych wspierających pozycję urzędu. W jej kompetencjach leży nadzór nad całokształtem działań informacyjnych, w tym komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną instytucji.

Transfer z rynku technologicznego

Agnieszka Sobucka wnosi do urzędu ponad 25-letnie doświadczenie w obszarze public relations. Przez ostatnie sześć lat była związana ze spółką Emitel. Pełniła tam funkcję dyrektora marketingu i komunikacji oraz rzecznika prasowego. Odpowiadała między innymi za komunikację kryzysową, relacje inwestorskie oraz strategię ESG.