Wiadomości

Urząd Komunikacji Elektronicznej ma nowego rzecznika. To Agnieszka Sobucka

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił istotne zmiany personalne w swoich strukturach odpowiedzialnych za kontakt z mediami. Stanowisko rzecznika prasowego objęła menedżerka z wieloletnim stażem w sektorze prywatnym.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:33
Doświadczona ekspertka w administracji

Informację o powołaniu nowej rzeczniczki przekazano 2 lutego 2026 roku za pośrednictwem oficjalnego konta UKE w serwisie X. Funkcję tę powierzono Agnieszce Sobuckiej. Do jej głównych zadań należeć będzie bieżąca współpraca z mediami oraz kształtowanie polityki informacyjnej regulatora.

Nowa rzeczniczka ma odpowiadać za budowanie transparentnego wizerunku UKE. Poza operacyjnym zarządzaniem relacjami z dziennikarzami, zajmie się wdrażaniem programów komunikacyjnych wspierających pozycję urzędu. W jej kompetencjach leży nadzór nad całokształtem działań informacyjnych, w tym komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną instytucji.

Transfer z rynku technologicznego

Agnieszka Sobucka wnosi do urzędu ponad 25-letnie doświadczenie w obszarze public relations. Przez ostatnie sześć lat była związana ze spółką Emitel. Pełniła tam funkcję dyrektora marketingu i komunikacji oraz rzecznika prasowego. Odpowiadała między innymi za komunikację kryzysową, relacje inwestorskie oraz strategię ESG.

Jej życiorys zawodowy obejmuje również inne silnie regulowane sektory. Pracowała w energetyce dla Polskich Elektrowni Jądrowych oraz w branży ubezpieczeniowej dla takich podmiotów jak Allianz, PZU czy Gothaer. Doświadczenie zdobyte w dużych organizacjach sieciowych ma pomóc w efektywnym dialogu z rynkiem telekomunikacyjnym i pocztowym. Sobucka jest także aktywną członkinią Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

telepolis
uke Urząd Komunikacji Elektronicznej nowy rzecznik UKE Agnieszka Sobucka zmiany w UKE
Zródła zdjęć: UKE, Telepolis.pl
Źródła tekstu: UKE, ccnews.pl