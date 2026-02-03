Niska cena, 32 GB RAM DDR5 i dwie stówki w kieszeni. Nie ma co zwklekać
W czasach, w których ceny RAM-u przekraczają kolejne progi absurdu, względnie tani laptop z tak dużym jej zapasem robi olbrzymie wrażenie. Pamiętajcie jednak, że Lenovo IdeaPad Slim 5 to nie jest jednostka gamingowa, ani do miana takiej nie aspiruje.
Mamy tu do czynienia z istnym biurowym kombajnem. Z laptopem, dla którego największe arkusze kalkulacyjne, praca na wielu warstwach w programie graficznym, czy liczne aplikacje działające w tle i obsługujące duże pliki nie stanowią wyzwania. Właśnie dlatego 32 GB RAM w laptopie ze zintegrowanym układem graficznym wcale nie musi być fanaberią, a może być wręcz kluczowym aspektem. I właśnie tyle ma Lenovo IdeaPad Slim 5, którego możecie kupić dziś w promocji za 3099 zł.
Lenovo IdeaPad Slim 5
Oczywiście nie samym RAM-em żyje człowiek. Chociaż ten zestaw jest naprawdę porządny. Mowa tu o DDR5 o taktowaniu 5600 MHz i to w opcji 2 × 16 GB. Całością zarządza natomiast ośmiordzeniowy Intel Core i5 13gen 13420H, a na pliki użytkownika przeznaczono 512 GB NVMe.
Ekran to natomiast 16-calowa jednostka z matowym wykończeniem i rozdzielczością 1920 × 1200 pikseli. Nie jest to więc zbyt mobilny laptop, za czym przemawia także jego waga wynosząca 1,85 kg. Jest to jednak idealny sprzęt, aby postawić go na biurku lub stole i odpalić exela. A wszystko to za jedyne 3099 zł.