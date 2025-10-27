Wiadomości

Koniec Windows 10 napędza sprzedaż laptopów, ale nie tak, jak chciałby tego Microsoft

Microsoft ma szczęście, że przedłużył wsparcie Windows 10 w naszym regionie. Gdyby nie to mógłby oberwać jeszcze mocniej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:47
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Koniec Windows 10 napędza sprzedaż laptopów, ale nie tak, jak chciałby tego Microsoft

Trudno w tej sytuacji nie być, chociaż lekko złośliwym. Otóż Windows 10 w większości świata, poza Europą, zakończył swój żywot. Co gorsza, duża część starszych sprzętów z tym systemem nie spełnia oficjalnych wymagań aktualizacji do Windows 11. Ten ostatni jest natomiast napchany AI jak sernik rodzynkami. I to bardzo dobra metafora, ponieważ wiele osób nie znosi rodzynek w serniku. Mamy więc laptopy bez wsparcia z powodu braku TPM 2.0, które trzeba wymienić, wkurzonych użytkowników i system, który słusznie bądź nie, ale powszechnie nie jest lubiany.

Dalsza część tekstu pod wideo

Microsoft strzelił sobie w kolano

Założenie Microsoftu było proste: zadowoleni czy nie, to pobiegną po nowe laptopy. Oczywiście laptopy z Windows 11. Okazuje się, że nie do końca. Według danych z Counterpoint Research opracowanych przez Tomshardware rzeczywiście odnotowano wzrost sprzedaży laptopów. W przypadku tych od Lenovo był to wzrost o 17,4%, dla Asusa 14%, a dla HP 10%. Sęk w tym, że na całym tym zamieszaniu skorzystała jeszcze jedna firma, czyli Apple, która odnotowała wzrost sprzedaży o 14,9%. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18" IPS 240Hz R7-260 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S9016W 18" IPS 240Hz R7-260 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
6999 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999 zł
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 5 16AHP10 16" IPS R7-8845HS 24GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 5 16AHP10 16" IPS R7-8845HS 24GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home
0 zł
4099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4099.99 zł
Laptop MSI Modern 14 B10MW-264XPL 14" IPS i5-10210U 8GB RAM 512GB SSD
Laptop MSI Modern 14 B10MW-264XPL 14" IPS i5-10210U 8GB RAM 512GB SSD
0 zł
3242.58 zł - najniższa cena
Kup teraz 3242.58 zł
Advertisement

I trudno się temu dziwić: Windows ma swoje bolączki: reklamy w menu, niepomijalne aktualizacje i ciągłe, krytyczne błędy wciąż pojawiające się z każdą nową aktualizacją systemu. W przypadku macOS nie musimy się martwić żadną z tych wątpliwych rozrywek. I chociaż nie lubię tego twierdzenia, to... po prostu działa. 

Image
telepolis
#Apple Macbook Microsoft Windows 10 Windows 11
Zródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock
Źródła tekstu: Tomshardware