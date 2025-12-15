Google może zagrozić NVIDII. Jest coraz więcej chętnych na nowe TPU

Google wyraźnie przyspiesza z rozwojem autorskich układów AI. Po prezentacji najnowszej generacji TPU, znanej jako Ironwood i projektowanej głównie z myślą o zadaniach inferencyjnych, zainteresowanie chipami firmy mocno wzrosło. Dotyczy to nie tylko wewnętrznych zespołów Google, ale też klientów zewnętrznych, co wymusza zmiany w strategii produkcyjnej.

Najwięcej może na tym stracić NVIDIA

Jak donoszą tajwańskie media, Amerykanie złożyli dwukrotnie większe zamówienie w MediaTeku niż pierwotnie planowano. To wyraźny sygnał, że popyt na chipy AI od Google rośnie szybciej, niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu. MediaTek dołącza tym samym do Broadcoma jako drugi kluczowy partner odpowiedzialny za rozwój i produkcję TPU.

Dywersyfikacja dostawców ma dla Google kilka istotnych zalet. Rozdzielenie zamówień pozwala skuteczniej wykorzystać dostępne moce przerobowe dla technologii CoWoS w TSMC, co w obecnych realiach rynku półprzewodników jest zasobem wyjątkowo trudno dostępnym.

Dzięki temu gigant z USA może skrócić czas wprowadzania nowości na rynek i lepiej zabezpieczyć się przed ewentualnymi opóźnieniami. A bliskie relacje MediaTeka z TSMC (oba podmioty to tajwańskie przedsiębiorstwa współpracujące od lat) sprawiają, że firma ta ma duże szanse na uzyskanie odpowiednich przydziałów produkcyjnych dla serii v7e.

Jednym z największych odbiorców TPU od Google jest obecnie Anthropic, który wcześniej zobowiązał się do zakupu infrastruktury o wartości nawet 10 miliardów dolarów. Informację tę potwierdził niedawno dyrektor generalny Broadcoma, Hock Tan. Meta również bada możliwość szerszego wykorzystania TPU, widząc w tej platformie potencjalnie tańszą alternatywę dla klasycznych akceleratorów AI.