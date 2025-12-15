Bezdomni zamieszkali w Paczkomacie. Mieszkańcy Bydgoszczy w panice

No cóż, tylko się wydaje. Przekonali się o tym mieszkańcy osiedla Kapuściska w Bydgoszczy. Jest to jedno z najliczniej zamieszkałych osiedli w mieście. Nie ma więc mowy, że mniej/więcej zna się każdego z widzenia. I to jest kolejna ze składowych problemu. Kolejnym jest pora roku: jest zimno i deszczowo. O ile większość z nas stara się nie wychodzić z domów w taką pogodę, tak osoby w kryzysie bezdomności nie mają tego szczęścia. Zwłaszcza kiedy do ich problemów dopiszemy alkoholizm, który praktykowany zamyka drzwi do noclegowni dla bezdomnych.

Bezdomni w Paczkomacie

W efekcie jak możemy przeczytać na grupie facebookowiej Osiedle Kapuściska, osoby te zbierają się przy Paczkomacie ulokowanym w pawilonie pod adresem Sandomierska 20A. Ten znajduje się w osobnej wnęce, co tworzy niewielkie pomieszczenie otoczone skrytkami na przesyłki, co daje niewielki pokoik, w którym znajdują nieco... prywatności. Problem w tym, że te osoby nie tylko tam siedzą. Jak napisała jedna z kobiet na grupie:

(...) dziś rano idąc o 7:30 zastałam przy wejściu od razu przy szklanych drzwiach pare chyba bezdomnych osób, onani....cych się nawzajem , ze wszystkim widocznym na wierzchu.... strach tam wejść po paczkę, nie wspomnę o dzieciach przychodzących obok pomieszczenia i oglądających to wszystko...

Inna kobieta dodała, że bała się odebrać paczkę i dopiero straż miejska jej pomogła.

Odbierałam tam dziś paczkę w obecności straży miejskiej, która akurat była w pobliżu, bo od wczoraj wieczora strach było tam wejść. Wysłałam też zgłoszenie do InPostu.