Wiadomości

Bezdomni zamieszkali w Paczkomacie. Mieszkańcy Bydgoszczy w panice

Paczkomaty pod dachem wydawały się dobrym pomysłem: ciepło, na głowę nie pada, a i wydaje się, że to bezpieczniejsze.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bezdomni zamieszkali w Paczkomacie. Mieszkańcy Bydgoszczy w panice

No cóż, tylko się wydaje. Przekonali się o tym mieszkańcy osiedla Kapuściska w Bydgoszczy. Jest to jedno z najliczniej zamieszkałych osiedli w mieście. Nie ma więc mowy, że mniej/więcej zna się każdego z widzenia. I to jest kolejna ze składowych problemu. Kolejnym jest pora roku: jest zimno i deszczowo. O ile większość z nas stara się nie wychodzić z domów w taką pogodę, tak osoby w kryzysie bezdomności nie mają tego szczęścia. Zwłaszcza kiedy do ich problemów dopiszemy alkoholizm, który praktykowany zamyka drzwi do noclegowni dla bezdomnych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Bezdomni w Paczkomacie

W efekcie jak możemy przeczytać na grupie facebookowiej Osiedle Kapuściska, osoby te zbierają się przy Paczkomacie ulokowanym w pawilonie pod adresem Sandomierska 20A. Ten znajduje się w osobnej wnęce, co tworzy niewielkie pomieszczenie otoczone skrytkami na przesyłki, co daje niewielki pokoik, w którym znajdują nieco... prywatności. Problem w tym, że te osoby nie tylko tam siedzą. Jak napisała jedna z kobiet na grupie:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Skrzynka na paczki, listy EXTRALINK Lockstar B-203
Skrzynka na paczki, listy EXTRALINK Lockstar B-203
-100 zł
759 zł - najniższa cena
Kup teraz 659 zł
Skrzynka na przesyłki kurierskie SASKA GARDEN 1068732
Skrzynka na przesyłki kurierskie SASKA GARDEN 1068732
0 zł
549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Skrzynka na paczki, listy EXTRALINK Lockstar B-201
Skrzynka na paczki, listy EXTRALINK Lockstar B-201
-120 zł
879 zł - najniższa cena
Kup teraz 759 zł
Advertisement

(...) dziś rano idąc o 7:30 zastałam przy wejściu od razu przy szklanych drzwiach pare chyba bezdomnych osób, onani....cych się nawzajem , ze wszystkim widocznym na wierzchu.... strach tam wejść po paczkę, nie wspomnę o dzieciach przychodzących obok pomieszczenia i oglądających to wszystko...

Inna kobieta dodała, że bała się odebrać paczkę i dopiero straż miejska jej pomogła.

Odbierałam tam dziś paczkę w obecności straży miejskiej, która akurat była w pobliżu, bo od wczoraj wieczora strach było tam wejść. Wysłałam też zgłoszenie do InPostu.

Oczywiście takie zgłoszenie niewiele pomoże. Musiałby tam ktoś stać i przeganiać bezdomnych, a ideą Paczkomatów jest brak pracownika w punkcie odbioru. Jedyne co może pomóc w tej sprawie to nagłośnienie jej na tyle, aby Policja w końcu zaczęła traktować ten problem poważnie. 

Image
telepolis
inpost paczkomaty Paczkomat Bezdomni
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Osiedle Kapuściska / Facebook