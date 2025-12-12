Plus szykuje ofensywę 5G. Potężne zamówienie i jeden problem

Inni wdrażają, Plus wciąż czeka

Polkomtel, operator sieci Plus, przez ostatnie dwa lata nie spieszył się z wykorzystaniem pasma C. Podczas gdy konkurencja chwaliła się kolejnymi stacjami, "Zieloni" uruchomili tylko jeden nadajnik we Wrocławiu. Był to ruch czysto formalny, by nie stracić rezerwacji. Dla przypomnienia, w przeprowadzonej w 2023 roku aukcji 5G Plusowi przypadł blok A (3,4-3,5 GHz), wylicytowany za cenę 450 milionów złotych (cena wywoławcza).

Operator mógł sobie pozwolić na zwłokę, bo jako jedyny posiadał blok w paśmie 2600 MHz o niezłych parametrach. Teraz jednak strategia się zmienia. Z zegarem w ręku i widmem kar umownych, Plus musi przyspieszyć.

Gra o miliony złotych

Zasady aukcji są jasne. Do końca 2027 roku każdy operator musi odpalić minimum 3800 stacji 5G w nowym standardzie. Plus chce ruszyć z budową, ale - jak informuje Telko.in - wciąż czeka na jedną decyzję urzędników.

Chodzi o pieniądze. Polkomtel zawnioskował o zmianę warunków rezerwacji. Operator chce uruchamiać nadajniki na podstawie wpisów do rejestru, co jest darmowe. Obecnie musiałby zdobywać pozwolenia radiowe, a jedno kosztuje 3800 zł.

Mnożąc tę kwotę przez przez 3800 nadajników, otrzymujemy niemal 14,5 miliona złotych. Dlatego Plus czeka na zmianę, zanim wyśle techników na maszty.

Koniec marzeń o sojuszu z Play

Mimo oczekiwania na decyzję urzędową, na zapleczu sporo się dzieje. Za techniczną stronę operacji odpowiada Cellnex Polska. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Polkomtel złożył tam potężne zamówienie. Firma ma przygotować aż 5 tysięcy lokalizacji pod nowe nadajniki 5G.

To oznacza, że gdy tylko formalności zostaną dopięte, prace ruszą z kopyta. Jednocześnie wyjaśniła się inna sprawa. Od dawna mówiło się o możliwej współpracy Plusa z Play. Operatorzy negocjowali współdzielenie infrastruktury, co obniżyłoby koszty.