Plus szykuje ofensywę 5G. Potężne zamówienie i jeden problem
Klienci zielonej sieci mogą powoli zacierać ręce, choć na efekty trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Operator podjął kluczowe decyzje w sprawie budowy szybkiego 5G w paśmie C, ale start masowych instalacji wstrzymuje biurokracja.
Inni wdrażają, Plus wciąż czeka
Polkomtel, operator sieci Plus, przez ostatnie dwa lata nie spieszył się z wykorzystaniem pasma C. Podczas gdy konkurencja chwaliła się kolejnymi stacjami, "Zieloni" uruchomili tylko jeden nadajnik we Wrocławiu. Był to ruch czysto formalny, by nie stracić rezerwacji. Dla przypomnienia, w przeprowadzonej w 2023 roku aukcji 5G Plusowi przypadł blok A (3,4-3,5 GHz), wylicytowany za cenę 450 milionów złotych (cena wywoławcza).
Operator mógł sobie pozwolić na zwłokę, bo jako jedyny posiadał blok w paśmie 2600 MHz o niezłych parametrach. Teraz jednak strategia się zmienia. Z zegarem w ręku i widmem kar umownych, Plus musi przyspieszyć.
Gra o miliony złotych
Zasady aukcji są jasne. Do końca 2027 roku każdy operator musi odpalić minimum 3800 stacji 5G w nowym standardzie. Plus chce ruszyć z budową, ale - jak informuje Telko.in - wciąż czeka na jedną decyzję urzędników.
Chodzi o pieniądze. Polkomtel zawnioskował o zmianę warunków rezerwacji. Operator chce uruchamiać nadajniki na podstawie wpisów do rejestru, co jest darmowe. Obecnie musiałby zdobywać pozwolenia radiowe, a jedno kosztuje 3800 zł.
Mnożąc tę kwotę przez przez 3800 nadajników, otrzymujemy niemal 14,5 miliona złotych. Dlatego Plus czeka na zmianę, zanim wyśle techników na maszty.
Koniec marzeń o sojuszu z Play
Mimo oczekiwania na decyzję urzędową, na zapleczu sporo się dzieje. Za techniczną stronę operacji odpowiada Cellnex Polska. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Polkomtel złożył tam potężne zamówienie. Firma ma przygotować aż 5 tysięcy lokalizacji pod nowe nadajniki 5G.
To oznacza, że gdy tylko formalności zostaną dopięte, prace ruszą z kopyta. Jednocześnie wyjaśniła się inna sprawa. Od dawna mówiło się o możliwej współpracy Plusa z Play. Operatorzy negocjowali współdzielenie infrastruktury, co obniżyłoby koszty.
Finał tych rozmów jest jednak gorzki. Obie strony przyznają nieoficjalnie, że negocjacje zakończyły się fiaskiem. Temat upadł, a Plus budowę swojej nowej sieci 5G musi udźwignąć samodzielnie.