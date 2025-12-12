Wiadomości

Administracja USA zmienia czcionkę dokumentów. Poprzednia była "woke"

Administracja USA, pod wodzą Donalda Trumpa, postanowiła zmienić czcionkę w oficjalnej dokumentacji. Porzucają Calibri na rzecz Times New Roman. Powód? Poprzednia była zbyt "woke".

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:43
Mógłbym napisać, że nic już mnie nie zdziwi w prezydenturze Donalda Trumpa, ale byłoby to kłamstwo. Niemal każdego tygodnia złotowłosy i pomarańczowoskóry polityk udowadnia, że jest zabawniejszy niż najlepszy stand-up. Ciężko nawet z niego żartować, bo sam — razem ze swoją świtą — pisze najciekawsze i najzabawniejsze scenariusze. Nie wierzysz? To posłuchaj tego...

Dalsza część tekstu pod wideo

Administracja USA zmienia czcionkę

Reuters dotarł do wewnętrznej komunikacji amerykańskiego Departamentu Stanu. W niej Marco Rubio nakazał pracownikom powrót do czcionki Times New Roman w oficjalnych dokumentach. Decyzja jak decyzja. Nic nadzwyczajnego. Zabawnie zaczyna się robić w momencie, w którym przeczytamy o powodach takiej decyzji.

Marco Rubio stwierdził, że zmiana Times New Roman na Calibri przez poprzednią administrację była podyktowana programem DEIA (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibilit). W skrócie można powiedzieć, że dotychczas używana czcionka była zbyt "woke". Times New Roman ma przywrócić powagę i profesjonalizm oficjalnej dokumentacji Departamentu Stanu.

Aby przywrócić powagę i profesjonalizm pisemnym materiałom Departamentu oraz zlikwidować kolejny zbędny program DEIA, Departament powraca do Times New Roman jako standardowej czcionki. Ten standard formatowania jest zgodny z prezydencką dyrektywą One Voice for America’s Foreign Relations, podkreślając odpowiedzialność Departamentu za prezentowanie spójnego, profesjonalnego głosu we wszystkich komunikatach

stwierdził Marco Rubio.

Tymczasem poprzednia administracja wybrała czcionkę Calibri, ponieważ — jak wynikało ze zleconych badań — jest ona bardziej czytelna dla osób starszych, niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami wzroku. Głównie dlatego, że jest bezszeryfowa, więc nie ma niepotrzebnych ozdobników.

Image
telepolis
Donald Trump usa Marc Rubio czcionka
Zródła zdjęć: Andrew Leyden / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Reuters