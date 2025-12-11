Rząd uruchomił nową stronę. Każdy Polak powinien tu zajrzeć

Nowe miejsce do ochrony przed cyberzagrożeniami

Do tej pory szukanie rzetelnych informacji o cyberbezpieczeństwie przypominało błądzenie we mgle. Narzędzia były rozrzucone po różnych stronach, a ostrzeżenia ginęły w szumie informacyjnym. Rząd postanowił to zmienić i uporządkować cyfrowy chaos.

Właśnie ruszyła platforma cyber.gov.pl. To ma być twoje centrum dowodzenia w walce z hakerami i oszustami. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że serwis powstał nie tylko dla urzędników, ale przede wszystkim dla zwykłych obywateli.

Na cyber.gov.pl każdy użytkownik może sprawdzić, czy jego e-mail pojawił się w wyciekach danych, przeskanować komputer pod kątem zagrożeń, nauczyć się rozpoznawać fałszywe wiadomości i dowiedzieć się, jak reagować na próby oszustwa. To portal, który realnie pomaga w codziennym życiu. W Ministerstwie Cyfryzacji chcemy, aby dostęp do wiedzy o cyberbezpieczeństwie był prosty i dla każdego. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Koniec z szukaniem narzędzi po całym Internecie

Nowy portal to nie tylko zbiór nudnych poradników. To przede wszystkim hub z darmowymi usługami, które mają realnie poprawić bezpieczeństwo. Zamiast szukać osobnych stron do weryfikacji zagrożeń, teraz masz wszystko pod jednym adresem.

Platforma integruje zasoby, które wcześniej funkcjonowały osobno. Dzięki temu szybciej dowiesz się o nowych metodach oszustów i sprawdzisz, czy twoje urządzenia nie mają "otwartych drzwi" dla cyberprzestępców. To praktyczne podejście, którego brakowało w administracji publicznej.

Co konkretnie tam znajdziesz?

Najważniejszą funkcją dla przeciętnego użytkownika jest bez wątpienia integracja z usługą moje.cert.pl. To tam w kilka sekund sprawdzisz, czy Twój adres e-mail i hasło wyciekły do sieci w ramach jakiegoś ataku hakerskiego. Jeśli tak się stało, dostaniesz jasną instrukcję, co robić dalej.

To jednak nie wszystko. Na stronie dostępny jest też skaner podatności Artemis. Analizuje on twój komputer lub serwer i wskazuje luki, przez które ktoś mógłby się włamać. Do tego dochodzi "Bezpieczna Poczta", która ostrzega przed złośliwymi załącznikami, oraz poradnik bezpiecznedane.gov.pl.

Serwis wspiera też firmy i urzędy. Instytucje KSC znajdą tu system S46 do zgłaszania incydentów w czasie rzeczywistym. To ważne w kontekście unijnej dyrektywy NIS2, która nakłada na firmy nowe obowiązki.

Wkrótce zalogujesz się mObywatelem

Twórcy cyber.gov.pl zapowiadają, że to dopiero początek. W planach jest integracja portalu z Węzłem Krajowym.