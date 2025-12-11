Wiadomości

T-Mobile zachęca do zgłaszania miejsc. Skorzystało 1110 osób

T-Mobile podsumował realizację projektu „Sieć Pokoleń” w 2025 roku. Operator działał w całej Polsce, a dzięki akcji ponad tysiąc seniorów zyskało umiejętności cyfrowe.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:49
0
W 2025 roku projekt „Sieć Pokoleń” wyszedł poza salony T-Mobile, by dotrzeć tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Oprócz standardowych warsztatów stacjonarnych w warszawskim Magenta Experience Center operator odwiedził Domy Pomocy Społecznej, Uniwersytety Trzeciego Wieku i sanatoria, organizując praktyczne kursy obsługi smartfonów i aplikacji. 

Operator przeprowadził w 2025 roku 46 warsztatów na żywo, średnio co 8 dni, angażując 66 wolontariuszy, a całość objęła ponad 130 godzin edukacji w 21 placówkach w 13 miejscowościach. T-Mobile wylicza, że dzięki tym działaniom ponad 1000 osób zyskało nowe umiejętności i pewność w korzystaniu z technologii.

Efekt? 95% uczestników czuje się pewniej, korzystając ze smartfona, 90% wykorzystuje nowe umiejętności na co dzień, a 100% zgadza się, że takie warsztaty są potrzebne. Łącznie 1110 seniorów otrzymało indywidualne wsparcie od wykwalifikowanych trenerów i trenerek, którzy z empatią, cierpliwością i wyrozumiałością odsłaniali seniorom tajniki świata smartfonów. I to wszystko w ramach naszego edukacyjnego „tournée” po Polsce

– podsumowuje T-Mobile.

Teraz -Mobile zachęca wszystkich do zgłaszania placówek, w których są seniorzy potrzebujący wsparcia w cyfrowym świecie i takich zajęć. Operator zwraca uwagę, że zajęcia z obsługi nowych technologii to oprócz edukacji również świetna okazja do integracji, rozrywki i aktywizacji osób starszych. Warsztaty są całkowicie bezpłatne, a jedyne, co jest potrzebne, to miejsce i chętna grupa seniorów.

Znasz miejsce, w którym warto zorganizować szkolenie z nowych technologii? Napisz do nas na [email protected]. Razem możemy sprawić, że cyfrowa przyszłość będzie dostępna dla każdego

– apeluje T-Mobile.
telepolis
T-Mobile sieć pokoleń warsztaty dla seniorów kursy obsługi smartfonów
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile