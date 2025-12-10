T-Mobile z dostępem do tajnego modelu OpenAI. Zmiany nadejdą w 2026 roku

Deutsche Telekom stawia na OpenAI

Nowe porozumienia to nie jest zwykły zakup licencji na oprogramowanie. Deutsche Telekom (właściciel między innymi T-Mobile Polska) oraz OpenAI poinformowali wczoraj o zawarciu wieloletniego sojuszu, którego celem jest wprowadzenie zaawansowanej sztucznej inteligencji do telefonów milionów Europejczyków.

Co ciekawe, niemiecka grupa telekomunikacyjna otrzymała status uprzywilejowanego partnera. Oznacza to dostęp do modelu AI będącego jeszcze w fazie "alfa", którego konkurencja na razie nie zobaczy.

Klienci też na tym skorzystają

Na konkretne produkty musimy chwilę poczekać, ale plany są ambitne. Deutsche Telekom chce wykorzystać technologię OpenAI do stworzenia "osobistych i wielojęzycznych" asystentów. Mają one ułatwić komunikację i codzienną produktywność.

Pilotażowe programy ruszą w pierwszym kwartale 2026 roku. Obie firmy liczą na to, że wdrożenie nowości pójdzie gładko. ChatGPT ma już ponad 800 milionów użytkowników tygodniowo. Oznacza to, że większość z nas już wie, jak "rozmawiać" z maszyną. Operator chce to wykorzystać, integrując te mechanizmy bezpośrednio ze swoimi usługami.

Samonaprawiająca się sieć

Sztuczna inteligencja nie będzie służyć tylko do zabawy czy pisania maili. Dla nas, użytkowników, najważniejsze może okazać się to, czego nie widać gołym okiem. Deutsche Telekom zamierza wykorzystać moce obliczeniowe OpenAI do zarządzania infrastrukturą.

Operator dąży do stworzenia sieci, które są bardziej autonomiczne. Mowa tu o systemach "self-healing", czyli samonaprawiających się. Może to oznaczać, że awarie nadajników czy przeciążenia sieci będą wykrywane i korygowane przez AI, zanim w ogóle zauważymy spadek zasięgu w telefonie. To duży krok w stronę pełnej automatyzacji operacji sieciowych.

Pracownicy dostaną "supermoce"

Współpraca dotyczy także wnętrza samej korporacji. Wszyscy pracownicy Deutsche Telekom zyskają dostęp do ChatGPT Enterprise. To bezpieczna, korporacyjna wersja narzędzia, która ma przyspieszyć pracę biurową i, co ważne, usprawnić obsługę klienta.