Wiadomości

T-Mobile szaleje. Daje za darmo nielimitowany internet

T-Mobile pozostaje w świątecznym nastroju i ma nowy prezent dla swoich klientów. Tym razem jest to darmowy, nielimitowany internet na 28 lub nawet 30 dni.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:01
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile szaleje. Daje za darmo nielimitowany internet

T-Mobile rusza z krótką, ale konkretną promocją dla wszystkich swoich użytkowników. Od 10 do 16 grudnia 2025 roku klienci taryfy GO! na kartę oraz abonenci Frii MIX mogą zgarnąć bezpłatny bonus w postaci internetu mobilnego w kraju na 28 dni, bez limitu prędkości i pakietu danych. Taka sama promocja ruszyła dla abonentów T-Mobile, tylko w tym przypadku czas na wykorzystanie bonusu to 30 dni.

Dalsza część tekstu pod wideo

By skorzystać z promocji, w pierwszej kolejności należy w programie Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile zdrapać zdrapkę z cyfrą 5, następnie kliknąć „Chcę zrealizować teraz” i wybrać odpowiedni numer telefonu w T-Mobile na kartę, Frii Mix lub w abonamencie, a na koniec nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” aby aktywować darmowy pakiet.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Torebka GUESS Zip GCube Bottom Stripe Brązowy
Torebka GUESS Zip GCube Bottom Stripe Brązowy
0 zł
154.71 zł - najniższa cena
Kup teraz 154.71 zł
Etui SAMSUNG Clear Grip do Samsung Galaxy Z Fold 7 Przezroczysty EF-QF966CTEGWW
Etui SAMSUNG Clear Grip do Samsung Galaxy Z Fold 7 Przezroczysty EF-QF966CTEGWW
0 zł
209 zł - najniższa cena
Kup teraz 209 zł
Smartfon OPPO A6 Pro 5G 8/256GB 6.57" 120Hz Srebrny
Smartfon OPPO A6 Pro 5G 8/256GB 6.57" 120Hz Srebrny
-200.99 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Advertisement

Bonus zaczyna działać najpóźniej w ciągu 24 godzin, a operator potwierdzi start usługi SMS-em. Niewykorzystany pakiet nie przechodzi na kolejne okresy, a po 28 lub 30 dniach wygasa, w zależności od usługi, a pozostałe dane przepadają.

Jak zawsze w tego typu promocjach, są pewne ograniczenia. Z okazji jeden użytkownik może skorzystać tylko raz. Musi mieć aktywną kartę SIM z możliwością wykonywania połączeń wychodzących oraz dodatnie saldo konta. Operator tradycyjnie zastrzega, że nielimitowany internet z tej promocji można wykorzystywać na telefonach, smartfonach i innych urządzeniach, które nie są modemami ani routerami. Umieszczenie karty w modemie lub routerze spowoduje blokadę transmisji danych z tego bonusu.

Bonus jest rozliczany w pierwszej kolejności przed środkami pieniężnymi i innymi pakietami danych przypisanymi do numeru, o ile inne regulaminy nie stanowią inaczej. W trakcie korzystania z usługi T-Mobile wysyła SMS-y informujące o zbliżającym się końcu ważności bonusu lub jego wykorzystaniu. Oferta nie zmienia zasad dotyczących limitu danych w roamingu w Unii Europejskiej. Status usługi można w każdej chwili sprawdzić w aplikacji Mój T-Mobile. 

Szczegóły w regulaminach: na kartę i Mixabonament.

Image
telepolis
T-Mobile t-mobile mix T-Mobile na kartę nielimitowany internet Magenta Moments Frii MIX T-Mobile GO! na kartę
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: T-Mobile