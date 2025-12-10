T-Mobile szaleje. Daje za darmo nielimitowany internet

T-Mobile rusza z krótką, ale konkretną promocją dla wszystkich swoich użytkowników. Od 10 do 16 grudnia 2025 roku klienci taryfy GO! na kartę oraz abonenci Frii MIX mogą zgarnąć bezpłatny bonus w postaci internetu mobilnego w kraju na 28 dni, bez limitu prędkości i pakietu danych. Taka sama promocja ruszyła dla abonentów T-Mobile, tylko w tym przypadku czas na wykorzystanie bonusu to 30 dni.

By skorzystać z promocji, w pierwszej kolejności należy w programie Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile zdrapać zdrapkę z cyfrą 5, następnie kliknąć „Chcę zrealizować teraz” i wybrać odpowiedni numer telefonu w T-Mobile na kartę, Frii Mix lub w abonamencie, a na koniec nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” aby aktywować darmowy pakiet.

Bonus zaczyna działać najpóźniej w ciągu 24 godzin, a operator potwierdzi start usługi SMS-em. Niewykorzystany pakiet nie przechodzi na kolejne okresy, a po 28 lub 30 dniach wygasa, w zależności od usługi, a pozostałe dane przepadają.

Jak zawsze w tego typu promocjach, są pewne ograniczenia. Z okazji jeden użytkownik może skorzystać tylko raz. Musi mieć aktywną kartę SIM z możliwością wykonywania połączeń wychodzących oraz dodatnie saldo konta. Operator tradycyjnie zastrzega, że nielimitowany internet z tej promocji można wykorzystywać na telefonach, smartfonach i innych urządzeniach, które nie są modemami ani routerami. Umieszczenie karty w modemie lub routerze spowoduje blokadę transmisji danych z tego bonusu.