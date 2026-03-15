Wiadomości

InPost wprowadza duże zmiany. Tego nie wyślesz

Jeśli korzystasz z Paczkomatów, to szykuj się do zmian. Od 16 marca obowiązują nowe zasady dotyczące przesyłek, w tym sposobu ich pakowania.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:39
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
InPost wprowadza duże zmiany. Tego nie wyślesz

Od 16 marca InPost wprowadza zmiany w swoim regulaminie. Dotyczą one zarówno Paczkomatów, jak i przesyłek dostarczanych przez kurierów firmy. Zmieniają się maksymalne wymiary. Zaktualizowano też listę przedmiotów, które są zakazane.

Dalsza część tekstu pod wideo

Inpost wprowadza zmiany

Pierwsza zmiana dotyczy maksymalnych rozmiarów paczek, które można wysyłać zarówno Paczkomatami, jak i kurierem InPostu. Nowe wymiary to:

Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB 6.83" 120Hz Czarny
Smartfon CUBOT King Kong Ace 2 6/128GB 6.58" 90Hz Pomarańczowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/256GB 6.8" 120Hz Księżycowy szary
Paczkomaty i Kurierzy:

  • Gabaryt A: max 80 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 1 mm)
  • Gabaryt B: max 190 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 81 mm)
  • Gabaryt C: max 410 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 191 mm)
  • Gabaryt D: max 500 × 500 × 800 mm (wyłącznie dla InPost Kurier Manager Paczek, nadanie w Paczkopunkcie lub u Kuriera)

Obowiązują też dodatkowe zasady dla klientów biznesowych, którzy korzystają z InPost Kurier:

  • Paczka standardowa: suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) maksymalnie 220 cm
  • Paczka dłużycowa: długość od 201 do 350 cm
  • Paczka niestandardowa: gdy jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub suma wymiarów przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami.

Poza tym InPost zaktualizował też listę asortymentu zakazanego, czyli takiego, którego nie można wysyłać za pomocą Paczkomatów oraz Kurierów firmy. Pełna lista to:

  • zlewozmywaki, umywalki, miski i kompakty WC (np. ceramiczne lub granitowe)
  • substancje w aerozolu
  • artykuły tytoniowe i e-papierosy
  • gaśnice podlegające przepisom ADR
  • materiały budowlane (np. cegły, pustaki, płyty gipsowe)
  • farby, lakiery, impregnaty, smary i środki chemiczne
  • substancje psychoaktywne
  • broń i amunicja
  • produkty lecznicze
  • zwierzęta oraz materiał biologiczny
  • rośliny chronione lub wymagające kontrolowanej temperatury
  • oleje samochodowe i płyny eksploatacyjne
  • produkty o intensywnym zapachu
  • dzieła sztuki i przedmioty wartościowe
  • akumulatory i baterie podlegające przepisom ADR
  • niektóre części samochodowe (np. zderzaki, szyby, układy wydechowe).

Zmiany wchodzą w życie 16 marca 2026 roku.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: MAXSHOT / Shutterstock
Źródła tekstu: InPost, dlahandlu.pl