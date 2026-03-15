InPost wprowadza duże zmiany. Tego nie wyślesz

Od 16 marca InPost wprowadza zmiany w swoim regulaminie. Dotyczą one zarówno Paczkomatów, jak i przesyłek dostarczanych przez kurierów firmy. Zmieniają się maksymalne wymiary. Zaktualizowano też listę przedmiotów, które są zakazane.

Dalsza część tekstu pod wideo

Inpost wprowadza zmiany

Pierwsza zmiana dotyczy maksymalnych rozmiarów paczek, które można wysyłać zarówno Paczkomatami, jak i kurierem InPostu. Nowe wymiary to:

Paczkomaty i Kurierzy:

Gabaryt A: max 80 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 1 mm)

max 80 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 1 mm) Gabaryt B: max 190 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 81 mm)

max 190 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 81 mm) Gabaryt C: max 410 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 191 mm)

max 410 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 191 mm) Gabaryt D: max 500 × 500 × 800 mm (wyłącznie dla InPost Kurier Manager Paczek, nadanie w Paczkopunkcie lub u Kuriera)

Obowiązują też dodatkowe zasady dla klientów biznesowych, którzy korzystają z InPost Kurier:

Paczka standardowa: suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) maksymalnie 220 cm

suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) maksymalnie 220 cm Paczka dłużycowa: długość od 201 do 350 cm

długość od 201 do 350 cm Paczka niestandardowa: gdy jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub suma wymiarów przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami.

Poza tym InPost zaktualizował też listę asortymentu zakazanego, czyli takiego, którego nie można wysyłać za pomocą Paczkomatów oraz Kurierów firmy. Pełna lista to:

zlewozmywaki, umywalki, miski i kompakty WC (np. ceramiczne lub granitowe)

substancje w aerozolu

artykuły tytoniowe i e-papierosy

gaśnice podlegające przepisom ADR

materiały budowlane (np. cegły, pustaki, płyty gipsowe)

farby, lakiery, impregnaty, smary i środki chemiczne

substancje psychoaktywne

broń i amunicja

produkty lecznicze

zwierzęta oraz materiał biologiczny

rośliny chronione lub wymagające kontrolowanej temperatury

oleje samochodowe i płyny eksploatacyjne

produkty o intensywnym zapachu

dzieła sztuki i przedmioty wartościowe

akumulatory i baterie podlegające przepisom ADR

niektóre części samochodowe (np. zderzaki, szyby, układy wydechowe).