InPost wprowadza duże zmiany. Tego nie wyślesz
Jeśli korzystasz z Paczkomatów, to szykuj się do zmian. Od 16 marca obowiązują nowe zasady dotyczące przesyłek, w tym sposobu ich pakowania.
Od 16 marca InPost wprowadza zmiany w swoim regulaminie. Dotyczą one zarówno Paczkomatów, jak i przesyłek dostarczanych przez kurierów firmy. Zmieniają się maksymalne wymiary. Zaktualizowano też listę przedmiotów, które są zakazane.
Inpost wprowadza zmiany
Pierwsza zmiana dotyczy maksymalnych rozmiarów paczek, które można wysyłać zarówno Paczkomatami, jak i kurierem InPostu. Nowe wymiary to:
Paczkomaty i Kurierzy:
- Gabaryt A: max 80 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 1 mm)
- Gabaryt B: max 190 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 81 mm)
- Gabaryt C: max 410 × 380 × 640 mm (minimalna wysokość 191 mm)
- Gabaryt D: max 500 × 500 × 800 mm (wyłącznie dla InPost Kurier Manager Paczek, nadanie w Paczkopunkcie lub u Kuriera)
Obowiązują też dodatkowe zasady dla klientów biznesowych, którzy korzystają z InPost Kurier:
- Paczka standardowa: suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) maksymalnie 220 cm
- Paczka dłużycowa: długość od 201 do 350 cm
- Paczka niestandardowa: gdy jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub suma wymiarów przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami.
Poza tym InPost zaktualizował też listę asortymentu zakazanego, czyli takiego, którego nie można wysyłać za pomocą Paczkomatów oraz Kurierów firmy. Pełna lista to:
- zlewozmywaki, umywalki, miski i kompakty WC (np. ceramiczne lub granitowe)
- substancje w aerozolu
- artykuły tytoniowe i e-papierosy
- gaśnice podlegające przepisom ADR
- materiały budowlane (np. cegły, pustaki, płyty gipsowe)
- farby, lakiery, impregnaty, smary i środki chemiczne
- substancje psychoaktywne
- broń i amunicja
- produkty lecznicze
- zwierzęta oraz materiał biologiczny
- rośliny chronione lub wymagające kontrolowanej temperatury
- oleje samochodowe i płyny eksploatacyjne
- produkty o intensywnym zapachu
- dzieła sztuki i przedmioty wartościowe
- akumulatory i baterie podlegające przepisom ADR
- niektóre części samochodowe (np. zderzaki, szyby, układy wydechowe).
Zmiany wchodzą w życie 16 marca 2026 roku.