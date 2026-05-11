Orange: 15 GB codziennie do zgarnięcia. Musisz tylko łapać

Orange Flex ruszył 10 maja 2019 roku. Przez 7 lat istnienia oferty na rynku przekonało się do niego pół miliona klientów, w tym użytkownicy ofert Flex dla Ciebie i Flex dla Firm. Ci ostatni to właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych. 26 tysięcy użytkowników korzysta z Flexa od pierwszego roku działania, a blisko 1000 – od pierwszego miesiąca. 54% użytkowników oferty to posiadacze iPhone’ów.

Jak podaje operator, z roku na rok rośnie liczba klientów korzystających z eSIM-ów – na smartfonie, smartwatchu lub innym urządzeniu. Do wirtualnej karty przekonał się już prawie co drugi użytkownik Flexa (48,4%, a 32% jako kartę główną). W ciągu ostatnich lat zużycie internetu wzrosło o blisko 185% i wynosi średnio 37 GB na miesiąc. Flexowy rekordzista wykorzystał 134 TB łącznie.

W ubiegłym roku oferta powiększyła się o usługę Orange Flex Travel z pakietami internetu za granicę przeznaczonymi dla osób, które nie mają numeru we Flexie. Oferta roamingu na eSIM-ie cieszy się dużą popularnością. Około 60% kupujących pakiety to klienci innych operatorów.

Orange Flex daje GB i nagrody

Z okazji urodzin i liczby pół miliona użytkowników Orange zaprasza do zabawy GigaBRANIE polegającej na łapaniu spadających GB. Na osoby, które wykażą się refleksem i zręcznością, każdego dnia czeka 15 GB.

Natomiast użytkownicy, którzy udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe, mogą zawalczyć o jedną z 50 nagród. Do wygrania są:

miejsce 1: voucher do wakacje.pl o wartości 7000 zł oraz gadżety,

miejsce 2: Apple iPhone 17 Pro 256 GB oraz gadżety,

miejsce 3: Apple iPad 11’’ M3 256 GB oraz gadżety,

miejsca 4-10: słuchawki Sony WH-1000XM5SA oraz gadżety,

miejsca 11-50: gadżety.