Orange: 15 GB codziennie do zgarnięcia. Musisz tylko łapać
Orange Flex obchodzi 7 lat istnienia. Z tej okazji operator przygotował dwie niespodzianki – grę zręcznościową, w której codziennie można zdobyć 15 GB oraz konkurs z nagrodami.
Orange Flex ruszył 10 maja 2019 roku. Przez 7 lat istnienia oferty na rynku przekonało się do niego pół miliona klientów, w tym użytkownicy ofert Flex dla Ciebie i Flex dla Firm. Ci ostatni to właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych. 26 tysięcy użytkowników korzysta z Flexa od pierwszego roku działania, a blisko 1000 – od pierwszego miesiąca. 54% użytkowników oferty to posiadacze iPhone’ów.
Jak podaje operator, z roku na rok rośnie liczba klientów korzystających z eSIM-ów – na smartfonie, smartwatchu lub innym urządzeniu. Do wirtualnej karty przekonał się już prawie co drugi użytkownik Flexa (48,4%, a 32% jako kartę główną). W ciągu ostatnich lat zużycie internetu wzrosło o blisko 185% i wynosi średnio 37 GB na miesiąc. Flexowy rekordzista wykorzystał 134 TB łącznie.
W ubiegłym roku oferta powiększyła się o usługę Orange Flex Travel z pakietami internetu za granicę przeznaczonymi dla osób, które nie mają numeru we Flexie. Oferta roamingu na eSIM-ie cieszy się dużą popularnością. Około 60% kupujących pakiety to klienci innych operatorów.
Orange Flex daje GB i nagrody
Z okazji urodzin i liczby pół miliona użytkowników Orange zaprasza do zabawy GigaBRANIE polegającej na łapaniu spadających GB. Na osoby, które wykażą się refleksem i zręcznością, każdego dnia czeka 15 GB.
Natomiast użytkownicy, którzy udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe, mogą zawalczyć o jedną z 50 nagród. Do wygrania są:
- miejsce 1: voucher do wakacje.pl o wartości 7000 zł oraz gadżety,
- miejsce 2: Apple iPhone 17 Pro 256 GB oraz gadżety,
- miejsce 3: Apple iPad 11’’ M3 256 GB oraz gadżety,
- miejsca 4-10: słuchawki Sony WH-1000XM5SA oraz gadżety,
- miejsca 11-50: gadżety.
Obie aktywności są dostępne w aplikacji Orange Flex i są od siebie niezależne, co oznacza, że można wziąć udział w jednej albo w obu z nich. Akcja potrwa do 17 maja. Szczegóły w regulaminie.