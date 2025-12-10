Klienci Biedronki uważajcie. Toksyczna zabawka i pirackie oprogramowanie

Niestety, ponieważ klienci sieci sklepów Biedronka mogą całkowicie nieświadomie złamać prawo, nabywając urządzenie z nielegalnym oprogramowaniem na pokładzie, oraz, co gorsza, zaszkodzić swoim własnym dzieciom, toksyczną, acz dopuszczoną do sprzedaży zabawką.

Toksyczna zabawka w Biedronce

Zacznijmy od tego groźniejszego przedmiotu, czyli aparatu natychmiastowego DinoCam. W założeniach jest to świetna zabawka: ot, aparat, który drukuje zrobione zdjęcia. Jednak nie robi tego na drogich wkładach, a na tanim papierze paragonowym. I tu pojawia się problem: papier ten zawiera BPA, lub BPS. Obydwie te substancje są niezwykle szkodliwe, szczególnie dla dzieci, u których zaburzają gospodarkę hormonalną. Co więcej, są one wchłaniane także przez skórę. Dziecko dotykające zrobionych przez siebie zdjęć nieświadomie rujnuje swoje zdrowie, zwiększając ryzyko cukrzycy, chorób układu krwionośnego, zaburzeń hormonalnych, a nawet nowotworów.

Warto tu dodać, że zawartość BPA lub BPS w papierze paragonowym jest od 200 do 1000 razy większa, niż w przypadku pojemników na żywność zawierających te substancje. Problem jest więc poważny, a zagrożenie realne, chociaż nikt tych zabawek nie zdelegalizował. Oczywiście problem ten dotyczy wszystkich aparatów tego typu, a nie tylko tych z Biedronki.

Piracka konsola w Biedronce

Drugim problemem jest konsola marki Blow, którą możecie kupić w Biedronce za 44,99 zł. Ta natomiast została poddana testom przez kanał RetroGralnia: