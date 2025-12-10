T-Mobile odpalił 5G w nowych miastach. Lista jest długa

150 nowych stacji z 5G Bardziej

Grudzień to zazwyczaj czas zakupów i prezentów, ale w telekomunikacji to okres intensywnych prac. Operatorzy starają się dopiąć roczne plany i zapewnić łączność przed świątecznym szczytem obciążenia sieci. T-Mobile Polska postanowił zakończyć rok mocnym akcentem. Magentowi właśnie poinformowali o znacznym rozszerzeniu zasięgu swojej sieci 5G Bardziej.

Skala ostatnich włączeń jest bardzo duża. W ciągu zaledwie jednego tygodnia operator uruchomił aż 150 nowych stacji bazowych. Dzięki temu łączna liczba nadajników 5G w tej sieci wynosi już 4667. T-Mobile już od dłuższego czasu chwali się, że w szybkim paśmie C dociera z sygnałem już do ponad połowy populacji Polski.

Gdzie poprawiono zasięg?

Lista miejsc, w których technicy operatora majstrowali przy antenach, jest naprawdę imponująca. Lepszy zasięg zyskali mieszkańcy największych aglomeracji, ale też mniejszych miejscowości.

Wzmocnienie magentowego sygnału 5G nastąpiło w Bełchatowie, Bydgoszczy, Częstochowie, Dęblinie, Gdańsku, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Głogowie, Jaworze, Kaliszu, Krośnie, Lublinie, Łomiankach, Mielnie, Milanówku, Nadarzynie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Olkuszu, Ostródzie, Oławie, Pionkach, Pile, Policach, Poznaniu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Siemiatyczach, Szczecinie, Świdnicy, Wałbrzychu, Wrześni, Włocławku i Żorach.

Nowe miejscowości na mapie

Rozbudowa sieci to nie tylko zagęszczanie stacji w miastach. Sygnał 5G T-Mobile dotarł również do zupełnie nowych punktów na mapie. Operator wymienia tutaj 12 lokalizacji. Są to: Bystrzyca Kłodzka, Czaplinek, Czersk, Gierałtowice, Ignatki, Koneck, Korfantów, Kłodzko, Szprotawa, Słońsk, Środa Śląska oraz Świebodzice.

Zasięg 5G i 5G Bardziej w T-Mobile

Mieszkańcy tych rejonów po raz pierwszy zyskają dostęp do najszybszego standardu sieci w wykonaniu tego operatora. T-Mobile zapowiada oczywiście, że to nie koniec prac. Grudzień jeszcze trwa, a do końca roku planowane są kolejne uruchomienia. Wyścig o miano operatora z najlepszą siecią 5G w Polsce wciąż trwa.

