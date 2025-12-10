Drakońska kara dla Play. Operator musi oddać klientom pieniądze
UOKiK nałożył karę na Play za niedozwolone prawnie zapisy w umowie. Operator musi w związku z tym oddać klientom pieniądze.
UOKiK ukarał Play
UOKiK-owi nie spodobały się promocje Play, w których telekom dawał rabat za terminowe płatności, zazwyczaj w wysokości 5 zł miesięcznie. Spóźnienie się z opłaceniem rachunku oznaczało, że kolejny będzie wyższy. Urząd uznał to za niedozwoloną karę umowną.
Promocja nie może mieć podwójnego dna. Zniżka za e-fakturę i terminową płatność ma być zachętą do nowoczesnych rozliczeń, a w praktyce jest dotkliwą sankcją za nawet niewielkie opóźnienie w opłaceniu rachunku. Taki mechanizm narusza prawo i uderza w konsumentów, dlatego nałożyłem na operatora sieci Play karę oraz obowiązek zwrotu nienależnie pobranych opłat.
Kodeks cywilny przewiduje możliwość nałożenia na klienta dodatkowych odsetek za opóźnienia w płatnościach. Jednocześnie te same przepisy nie pozwalają na nakładanie z tego tytułu dodatkowych sankcji, a za takie UOKiK uznał wspomniane rabaty. W skrajnych przypadkach podwyżka rachunku mogła wynosić nawet 25 zł (przy 3 numerach telefonu, internecie i telewizji).
W związku z tym na Play została nałożona kara w wysokości 108 573 207 zł. Dodatkowo urząd nakazał zaniechania stosowania zakwestionowanej praktyki. Spółka ma też zwrócić pieniądze klientom, którzy zostali ukarani wyższymi rachunkami za nieterminowe płatności oraz e-fakturę. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i byłych klientów, którzy zawarli umowę po 30 września 2019 roku.
Decyzja nie jest prawomocna, spółce przysługuje odwołanie do sądu.
AKTUALIZACJA:
Play przesłało nam swoje oświadczenie w związku z karą nałożoną przez UOKiK:
Nie zgadzamy się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stosowany przez Play mechanizm rabatowy nie jest karą umowną. To cena warunkowa, która zależy od spełnienia określonych warunków.
W Play klienci mogą liczyć na zniżkę na abonament pod warunkiem terminowych płatności i wyrażenia zgody na e-fakturę. W sytuacji, gdy któryś z warunków nie jest spełniony, rabat nie przysługuje. Natomiast jeśli w kolejnym miesiącu abonent opłaci fakturę w terminie, ponownie zyska prawo do zniżki. O sposobie naliczania rabatu informujemy w sposób przejrzysty w naszych ofertach i umowach.
Podkreślamy, że stosujemy ten mechanizm od 2013 roku. Prezes UOKiK zajmował się tą kwestią w latach 2014 i 2015 i postępowanie zostało zamknięte a urząd nie zdecydował się na postawienie nam zarzutów. Na rynku funkcjonuje wiele rabatów zależnych od spełnienia określonego warunku.
Zamierzamy się odwoływać od decyzji w ramach możliwości przewidzianych w polskim prawie.